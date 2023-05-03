Ворскла - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" удачно провело первый поединок под крылом Шовковского, обыграв на выезде харьковский "Металлист". Но это всего один матч. Впереди у киевлян будет хватать достойных соперников, которых нужно обыгрывать, если столичный клуб еще намерен зацепиться за топ-3.

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У "Ворсклы" дела ныне идут неплохо. Благодаря серии успешных результатов (три победы кряду и ничья) команда Скрипника стала рассматриваться как претендент на пятое место, обеспечивающее путевку в еврокубки. Но для этого нужно не сбавлять темп.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в четверг, четвертого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".