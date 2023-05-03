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Ворскла - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 4-е апреля 2023

Ворскла - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" удачно провело первый поединок под крылом Шовковского, обыграв на выезде харьковский "Металлист". Но это всего один матч. Впереди у киевлян будет хватать достойных соперников, которых нужно обыгрывать, если столичный клуб еще намерен зацепиться за топ-3.

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У "Ворсклы" дела ныне идут неплохо. Благодаря серии успешных результатов (три победы кряду и ничья) команда Скрипника стала рассматриваться как претендент на пятое место, обеспечивающее путевку в еврокубки. Но для этого нужно не сбавлять темп.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в четверг, четвертого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Gogagoga (Львів)
03.05.2023 в 12:58
Опять Динамо на хитромудрой платной Сетанте.
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OctoberFest (Голая Пристань)
03.05.2023 в 13:14
Щоб діди ту ганьбу не дивились та зайвий раз заспокійливі не приймали
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