Ворскла - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Киевское "Динамо" удачно провело первый поединок под крылом Шовковского, обыграв на выезде харьковский "Металлист". Но это всего один матч. Впереди у киевлян будет хватать достойных соперников, которых нужно обыгрывать, если столичный клуб еще намерен зацепиться за топ-3.
У "Ворсклы" дела ныне идут неплохо. Благодаря серии успешных результатов (три победы кряду и ничья) команда Скрипника стала рассматриваться как претендент на пятое место, обеспечивающее путевку в еврокубки. Но для этого нужно не сбавлять темп.
Смотрите матч 24-го тура УПЛ в четверг, четвертого мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Динамо" на UA-Футбол>>