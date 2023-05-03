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Премьер-лига

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Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В голове не укладывается

Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера

Скрин из трансляции

Новина українською

По состоянию на 14:10 по киевскому времени продолжается второй тайм поединка Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Минаем".

На 12-й минуте встречи Траоре открыл счет. Под занавес первой 45-минутки бригада арбитров, Николай Балакин и первый ассистент Максим Чос, не засчитали чистый гол в ворота лидера чемпионата.

Мяч полностью пересек линию ворот Анатолия Трубина, но судьи этого не увидели и сразу отправили футболистов на перерыв.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Николай Балакин арбитр судья ФК Минай
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Комментарии (6)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:16
завыли "ангелы".в зеркало давно смотрели?
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0
-2
avatar
Moro (Київ)
03.05.2023 в 15:29
аж ось і хрюкання кротів))) я тобі капсом напишу - ШАХТАР НІКОЛИ ПРИ ГУДКУ НЕ ГРАВ ЧЕСТНО І ЗАВЖДИ ПРАЦЮВАВ ЗА МЕЖАМИ ПОЛЯ. Це щоб тобі дійшло) І якщо Дніпро-1 це також робить ПЕРШИЙ СЕЗОН, я тільки ЗА, бо інакше це гівно колорадське не витравить. Честно грати з шулерами НЕМОЖЛИВО. і не сміши людей зі своїми зеркалами...
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0
0
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 15:01
"Браво, федерація" (с)
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+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:17
орал луческу играя с динамо.память отшибло "святоши"?
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0
-1
balamyt (Boston)
03.05.2023 в 15:01
Да. Судьи. Отняли очки у. Миная
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+3
-1
avatar
Moro (Київ)
03.05.2023 в 14:50
ой, а де там хрюкання кротів, що Дніпро-1 тянуть судді?) чемпіонами Львова і то честно стати не можуть)))
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+2
-2

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