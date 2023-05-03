Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера

По состоянию на 14:10 по киевскому времени продолжается второй тайм поединка Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Минаем".

На 12-й минуте встречи Траоре открыл счет. Под занавес первой 45-минутки бригада арбитров, Николай Балакин и первый ассистент Максим Чос, не засчитали чистый гол в ворота лидера чемпионата.

Мяч полностью пересек линию ворот Анатолия Трубина, но судьи этого не увидели и сразу отправили футболистов на перерыв.