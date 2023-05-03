Премьер-лига
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Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
В голове не укладывается
Скрин из трансляции
По состоянию на 14:10 по киевскому времени продолжается второй тайм поединка Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Минаем".
На 12-й минуте встречи Траоре открыл счет. Под занавес первой 45-минутки бригада арбитров, Николай Балакин и первый ассистент Максим Чос, не засчитали чистый гол в ворота лидера чемпионата.
Мяч полностью пересек линию ворот Анатолия Трубина, но судьи этого не увидели и сразу отправили футболистов на перерыв.
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Комментарии (6)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:16
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Moro (Київ)
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Alex-696 (Немирів)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:17
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balamyt (Boston)
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Moro (Київ)
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