"Днепр-1" в 24-м туре УПЛ разгромил "Металлист" (5:0). 3 гола забил арендованый у бразильского "Интернасьоналя" Жоао Пеглов

Забитые голы стали первымы для 21-летнего бразильца за днепровскую команду. До этого он провел 8 поединков в УПЛ и 2 в Кубке Украины, не отметившись забитыми мячами.

Пеглоу арендовали на год в январе. Сообщалось, что "Днепр-1" может выкупить контракт вингера за 600 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,8 миллиона евро.