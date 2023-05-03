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Пеглов оформил хет-трик против Металлиста – это его первые голы за Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Сделал вклад в разгром

Пеглов оформил хет-трик против Металлиста – это его первые голы за Днепр-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" в 24-м туре УПЛ разгромил "Металлист" (5:0). 3 гола забил арендованый у бразильского "Интернасьоналя" Жоао Пеглов

Забитые голы стали первымы для 21-летнего бразильца за днепровскую команду. До этого он провел 8 поединков в УПЛ и 2 в Кубке Украины, не отметившись забитыми мячами.

Пеглоу арендовали на год в январе. Сообщалось, что "Днепр-1" может выкупить контракт вингера за 600 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,8 миллиона евро.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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