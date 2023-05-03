Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеглов оформил хет-трик против Металлиста – это его первые голы за Днепр-1
Сделал вклад в разгром
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в 24-м туре УПЛ разгромил "Металлист" (5:0). 3 гола забил арендованый у бразильского "Интернасьоналя" Жоао Пеглов
Забитые голы стали первымы для 21-летнего бразильца за днепровскую команду. До этого он провел 8 поединков в УПЛ и 2 в Кубке Украины, не отметившись забитыми мячами.
Пеглоу арендовали на год в январе. Сообщалось, что "Днепр-1" может выкупить контракт вингера за 600 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,8 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- Названы оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
- Ошибка Зинченко не помогла Челси, поражение Реала, Месси поругался с ПСЖ. Главные новости за 2 мая
- Леоненко: Почему я люблю киевское Динамо? Все просто
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО