Гланый тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с "Шахтером" (0:1) в 24-м туре УПЛ. "Премиальные за поражение от президента – это комплимент для нас", – сказал специалист.

– Мы понимали, против кого играем. Эта команда, я уверен, будет чемпионом, потому что и по игре, и по подбору футболистов это самая сильная команда нашего чемпионата.

Я доволен характером, который показали наши ребята. Они не побоялись играть – насколько могли это делать. И в некоторых моментах выглядели здорово. Особенно в организации защитных действий. Мы вышли играть в три центральных защитника. Разобрали игру "Шахтера", сделали выводы после поражения во Львове, где был футбол в ворота. Довольны, что наконец-то увидели больше зрителей на трибунах. Понимаю, что могут быть применены к нам санкции, но я благодарен президенту за то, что он организовал нам поддержку. Она была нам нужна.

Да и судейские ошибки. Это то, что мы часто видим в УПЛ. Судейские ошибки влияют на результаты. Гол мы забили чистый в конце первого тайма. И еще неизвестно, как бы сложился второй тайм. У нас было бы больше эмоций. Понятно, что и "Шахтер" смог бы прибавить, но могла быть другая игра.

Это единственный негатив. А так поздравляю "Шахтер" с победой.

– За этот матч ваши подопечные заслуживают высокой оценки?

– Ну, если президент клуба сказал, что за поражение будут премиальные – это комплимент для всех нас. То, что Валерий Иванович решил отблагодарить нас за поражение – это свидетельство того, что он увидел, что есть характер и что ребята сражались. Несмотря на то, что было перед игрой. Я об этом не буду сейчас говорить, но в конце чемпионата расскажу.

– После прошлого поединка вы говорили, что обойма игроков была почти максимально заполнена. Сегодня же не могли играть двое дисквалифицированных…

– Да. Это первая игра Дмитрука в основном составе в этом году, он сыграл здорово. Петько тоже провел хороший матч. Он был готов к нему, тем более раньше уже играл в стартовом составе.

– Проясните ситуацию с Булезой. В течение вчерашнего дня он то мог, то не мог играть против "Шахтера". В конце концов, так и не сыграл…

– Вчера спортивный директор сказал нам, что Булеза может играть. Мы его готовили, наигрывали комбинации, отрабатывали некоторые моменты на стандартах. Он и сам рвался в бой. Повторюсь, нам сказали, что он имеет право играть. С самого начала я был удивлен, но об этой ситуации я знал давно. Спортивный директор сказал откровенно, что ему сказали, что с "Шахтером" есть договоренности до конца этого чемпионата и Булеза может играть против них. А потом вчера мы случайно увидели договор и нашли там пункт штрафа размером в 200 тысяч долларов за выход игрока на поле против команды, с которой он арендован. Начали выяснять, что и к чему. А оказалось, что никто не знает. "Мы этим не занимаемся", и "мы тоже этим не занимаемся". Все по принципу "Мой дом с краю". Хорошо, что это произошло в теории. На теории уже решили, что Трубочкин будет играть линейно. Вот такая ситуация.

"Александрия", например, позволила Мельнику играть против них и мы чуть не обыграли

"Александрию". Помешала только судейская ошибка. Но одни команды разрешают, а другие – нет. Это их право.

Следующий матч "Минай" сыграет с "Ворсклой" 8-го мая. Команда Шарана занимает в чемпионе 13-ю строчку, набрав 23 очка после 24-х туров.