Без желания. Львов - Александрия 0:1

За решениями Руслана Ротаня наблюдать интересно. Имея в обойме Логинова и вице-капитана Бабогло молодой наставник ставит в центре защиты с первых минут Савченко: для Романа это дебютный выход в основе на уровне УПЛ. Потратив "все деньги мира" на нападающего Кулакова, забившего всего один гол этой весной, александрийцы его теряют из-за травмы и играют теперь вообще без номинальных форвардов. И это мы еще не вспомнили предыдущие матчи, когда Ротань ставил Калитвинцева – номинально правого вингера – левым защитником. Создается впечатление, что тренерский штаб александрийцев все еще в поисках оптимального состава, возможно, на следующий сезон. Но это мнение расходится с желанием Кузьменко-джуниора уже в этом сезоне видеть свою команду в более престижных еврокубках, чем Лига конференций. К тому же существует риск потерять место еще и там, если команда продолжит терять очки.

У львовян своя история. На эту игру "сине-золотые" нашли шестнадцать полевых. Кстати, на этот раз без Эсеолы, который в своем предыдущем клубе уже конфликтовал с тренерским штабом и отстранялся от работы с первой командой. Если сейчас это не травма, то слова топ-агента Панкова о топ-форварде расходятся с делом.

Первый тайм оказался одним из худших во второй части текущего сезона. Обе команды не демонстрировали желания показывать динамичный футбол, обострять, создавать, забивать – в общем все то, ради чего эту игру смотрят. "Львов" не собирался идти вперед, "Александрии" при почти тотальном контроле мяча моменты давались с большим трудом. Поэтому по итогу 45 минут один гол от гостей был за счастье: Мирошниченко (второе результативное действие в двух последних матчах) выполнил подачу в центр штрафной, там одинокий Сигеев - дебютный гол для 18-летнего хавбека в УПЛ.

При такой игре роль первого плана взял на себя арбитр. Максим Козыряцкий сегодня очень хотел стать рекордсменом по количеству желтых в этом сезоне: врезался в соперника – желтая; упал в борьбе в чужой штрафной – желтая; наступил на ногу – желтая. Последствия не заставили себя долго ждать: уже на второй минуте второго тайма Мышенко заработал второе предупреждение и досрочно покинул поле.

Очевидно, что при численном большинстве "Александрия" вообще должна была закрывать соперника на его половине. Но создалось впечатление, что ничего в игре не изменилось: контроль мяча остался за гостями, однако игра у ворот Рыбки опаснее не стала.

Матч очень медленно тянулся к финальному свистку. Словно смотришь плохой фильм, где нет идеи и вообще непонятно, зачем все собрались здесь. "Львов", что интересно, в меньшинстве хотя бы пытался что-то создать впереди, но немного не хватало: офсайд у Богуна, Свржняк головой пробил в руки Шевченко.

У "Александрии" есть интересный скилл: подстраиваться под уровень соперника. Поэтому рядом с ничьей с "Днепром-1" есть мировая с "Ингульцом". Футбол сегодня так же был ничейным, потому что гости запомнились только тотальным контролем, не приносившим ничего. "Львов" ничем не удивил. За счет только желания отбиться - место в УПЛ не сохранишь. Но впереди будут матчи с прямыми конкурентами: возможно, там "сине-золотые" покажут себя лучше.

Львів. Стадион "СКИФ"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Дашко (Киевская область), Дмитрий Оганесян (Луганск)

ФК Львов - ФК Александрия 1:1

Гол: Кирилл Сигеев 12

ФК Львов: Александр Рыбка, Ахмед Алибеков (Артем Вовкун 70), Ивиян Свржняк, Ярослав Богунов (Владислав Бугай 70), Денис Кузык, Александр Беляев (Максим Сасовский 70), Роман Никитюк, Сергей Симинин, Артем Мильченко, Богдан Мишенко, Игор Габриэль

ФК Александрия: Никита Шевченко, Роман Савченко, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Иван Матюшенко 90), Кирилл Сигеев, Олег Кожушко (Даниил Скорко 55), Юрий Копина, Сергей Рыбалка, Валерий Бондаренко, Николай Михайленко (Эмиль Мустафаев 70)

Предупреждения: Денис Кузык 10, Богдан Мишенко 32, Богдан Мишенко 47 - Кирилл Сигеев 9, Николай Михайленко 45, Олег Кожушко 46

Удаление: Богдан Мишенко 47 (вторая желтая)