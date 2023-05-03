Йовичевич: Гол Миная? Прежде я видел фол на Траоре, фиксация которого не позволила бы возникнуть этой ситуации

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Минаем" (1:0) .

– Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это важные для нас три очка. Такие игры в конце чемпионата – ключевые, нарастает ответственность, стресс. Психология выходит на первый план – как мы сможем проводить столь важные матчи, которые ведут нас к финальной цели. Потому есть и другие команды, которые дерутся за самые высокие места. Надо уметь играть такие матчи.

Относительно игры. Думаю, мы заслуженно победили. В течение первых 60 минут разница между командами была минимум на четыре гола. Нас подвела реализация. Но комбинаторика между футболистами дала нам возможность разорвать насыщенную защитную линию "Миная", которая была сформирована из габаритных, мощных игроков. Мы сумели разбить эту линию, но подводил последний удар. С большой улыбкой говорили о том, что это будет топовый матч. Улыбки улыбками, но существуют ситуации, в которых мы должны набираться опыта, контролировать эмоции, преодолевать стресс, чтобы в течение последних десяти-пятнадцати минут не допустить ошибку, которая могла быть для нас смертельной.

Читайте такжеАрбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера

Надо сказать и о ситуации, в которой, как мне сказали, "Минай" забил гол. Я еще не видел, потому что пересматриваю матчи обычно на следующий день. Но о голе говорят со стороны "Миная". Но прежде я видел фол на Траоре, фиксация которого не позволила бы возникнуть той ситуации, по итогу которой имеют претензии тренер и игроки "Миная". Повторюсь, разница между командами была минимум на четыре гола, и если бы мы реализовали свои шансы, то вообще не было бы никаких вопросов. Но три очка есть. Зафиксировали. Готовимся к следующему матчу.

- Тринадцатая команда турнирной таблицы заслуживает сегодня похвалы за свою игру?

– Да. Мы анализировали матчи "Миная", видели, что они зашли в хорошую серию. У этой команды есть сильные игроки. Это при том, что некоторые футболисты не могли по тем или иным причинам играть Гончар, Булеза. Они бы придавали разнообразие и сто процентов – усложнили бы жизнь.

Но сегодня мы увидели хороший "Шахтер". И по моментам, и по игре. Мы заслуживали больше голов. В целом контролировали игру. Хотя в конце немного занервничали. Но это нормальное явление для наших молодых игроков, проходящих школу, опыт. Для них это первый сезон с борьбой за самые высокие позиции. Общаемся между собой, учимся, чтобы в каждом следующем матче быть сильнее.