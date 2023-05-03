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Шаран рассказал, почему в матче с Шахтером все-таки не сыграл арендованный у горняков Булеза
Готовили, но так и не выпустили
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Главный тренер "Миная" Владимир Шаран пояснил, почему в
"Вчера спортивный директор сказал нам, что Булеза может играть. Мы его готовили, наигрывали комбинации, отрабатывали некоторые моменты на стандартах. Он и сам рвался в бой. Повторюсь, нам сказали, что он имеет право играть. С самого начала я был удивлен, но об этой ситуации я знал давно. Спортивный директор сказал откровенно, что ему сказали, что с "Шахтером" есть договоренности до конца этого чемпионата и Булеза может играть против них.
А потом вчера мы случайно увидели договор и нашли там пункт штрафа размером в 200 тысяч долларов за выход игрока на поле против команды, с которой он арендован. Начали выяснять, что и к чему. А оказалось, что никто не знает. "Мы этим не занимаемся", и "мы тоже этим не занимаемся". Все по принципу "Моя хата с краю". Хорошо, что это произошло до теории. На теории уже решили, что Трубочкин будет играть линейного. Вот такая ситуация.
"Александрия", например, позволила Мельнику играть против них и мы чуть не обыграли "Александрию". Помешала только судейская ошибка. Но одни команды разрешают, а другие – нет. Это их право", - сказал Шаран.
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