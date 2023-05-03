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В Киеве воздушная тревога. Матч Заря - Верес приостановлен
Тревога в центральных, северных и восточных областях Украины
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В среду, 3 мая, проходят несколько матчей 24-го тура УПЛ. В одном из них в Киеве
На 54-ой минуте луганчане открыли счет - забил Имереков.
А на 71-ой минуте поединка в Киеве прозвучала воздушная тревога. Матч был остановлен, команды проследовали в укрытие.
Поединок Черноморец – Колос (3:0 к 75-о минуте) в Одессе продолжается.
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