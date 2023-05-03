В Киеве воздушная тревога. Матч Заря - Верес приостановлен

В среду, 3 мая, проходят несколько матчей 24-го тура УПЛ. В одном из них в Киеве Заря принимает Верес .

На 54-ой минуте луганчане открыли счет - забил Имереков.

А на 71-ой минуте поединка в Киеве прозвучала воздушная тревога. Матч был остановлен, команды проследовали в укрытие.

Поединок Черноморец – Колос (3:0 к 75-о минуте) в Одессе продолжается.