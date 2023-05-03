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Черноморец - Колос 3:0. Одесситы будут претендовать на приз зрительских симпатий

Премьер-лига
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(1 голосов)

Роман Григорчук начинает пожинать плоды своей работы

Черноморец - Колос 3:0. Одесситы будут претендовать на приз зрительских симпатий

фото - УПЛ

Олександр Сапожніков Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом году игра "Черноморца" была настоящим мучением как для болельщиков одесской команды, так и для нейтральных зрителей. Это отразилось и на результате – команда застряла в зоне вылета и долгое время выглядела одним из претендентов на понижение в классе. Но Роман Григорчук удержался, отработал зиму и вот есть результат. За моряками действительно интересно наблюдать, от их футбола можно получать удовольствие.

В матче с "Колосом" Григорчук снова решил играть с тремя центрбеками, как это было против "Зари". Но не было Гучека, поэтому перед Пастом вышли Салюк, Ермаков и Путря. Фланги забрали Бадибанга и Брагару, в центре поля действовала тройка Демченко, Васильев и Кузык, в атаке вышли отбывший дисквалификацию Авагимян и Алефиренко.

Тренерский штаб "Колоса" до сих пор не может рассчитывать на Безбородко и Мякушко. Второй матч подряд с первых минут играют Ильин на фланге и Лысенко на острие. Болбат атакует на противоположном краю, Богданов и Ориховский – пара центральных хавбеков, страхуемых Милько. Линию защиты на этот раз сформировали Кравченко, Чоботенко, Новак (против "Шахтера" играл Гончаренко) и Черноморец. Первый номер "Колоса" – традиционно Волынец.

Итак, "Черноморец" не побоялся взять инициативу в свои руки – подопечные Григорчука разыгрывали тройки, использовали забегание, обыгрывали один в один, освобождая зоны, применяли прессинг на чужой половине поля. Конечно, такой раскрепощенности способствовал ранний гол – уже на 7-й минуте Бадибанга замкнул подачу Кузыка с углового. Волынец мяч задел рукой, но не спас.

"Колос" должен был терпеть и рассчитывать на ошибку соперника. Собственно, попытки одесситов разыгрывать мяч от защитников приводили к контратакам коваливцев. Одна из таких случилась уже на 11-й минуте, когда гости классно выбежали три в одного, но завершающий удар получился далеко не лучший.

В середине первого тайма "Черноморец" имел два прекрасных момента, чтобы увеличить преимущество. Сначала Путря забросил с глубины поля, Алефиренко рванул с фланга в центр, первым прикосновением классно принял, вторым пробил сходу – Волынец парировал. Через две минуты Алефиренко отдал скрытый пас на Демченко и вывел того на свидание с кипером под углом, но Александр свой шанс упустил пробив, мимо.

Визуально "Черноморец" доминировал, но очень просто мог пропустить на 35-й, когда Лысенко подключил Кравченко по флангу, тот прострелил вдоль ворот, но Ильин не попал, а Болбат подбил сам себя по ноге. Уже перед свистком на перерыв очередная обрезка центрбеков одесситов привела к еще одному выпаду "Колоса", но Лысенко ударил с линии штрафного мимо ворот. В следующем эпизоде Путря здорово вырезал на Брагару, однако Кравченко снял мяч с ноги игрока "Черноморца". После неудачной подачи углового у Болбата был момент, чтобы забить, но его удар с угла штрафной тоже не достиг цели. В общем, первый тайм оставил приятное послевкусие и хотелось продолжения этого зрелища.

И команды не подвели, хоть и провели начало второго тайма в борьбе. А вот на 58-й мяч вновь оказался в сетке "Колоса". Бадибанга вырезал пас с фланга на Алефиренко, Чоботенко попытался перехватить и срезал мяч в свои ворота (вышел идеальный парашют за спину Волынцу). Через пять минут Болбат мог вернуть интригу, но невероятным образом не попал в открытый угол ворот с двух метров – удар приняла на себя стойка. Для Сергея очевидно это был очень неудачный день, поскольку впоследствии он также не попал из выгодной позиции со среднего расстояния.

В известной степени не повезло и Алефиренко. Он мог забить один из лучших голов сезона, но все испортил Волынец. Кажется, Путря забросил в штрафную, а форвард первым касанием перебрасывал голкипера, но тот сумел спасти свою команду. Правда, уже на 71-й Волынец сыграл не так надежно, как все привыкли. Путря оказался на линии штрафной и вместо паса пробил – Евгений не сумел зафиксировать мяч в руках, чем воспользовался Демченко – 3:0.

Уже было понятно, что шансов отыграться у "Колоса" не много, так еще и арбитр насыпал соли, удалив Исаенко, который незадолго до этого вышел на замену. Форвард пошел в подкат против Кузыка – с нарушением, несомненно, но вряд ли так, чтобы сразу показывать красную. Тем не менее именно так решил Роман Блавацкий.

Так что последние минуты превратились в чистую формальность, во время которой Волынцу еще пришлось несколько раз вступать в игру. "Черноморец" уверенно победил и наконец-то отдалился от зоны переходных матчей. "Колос", проигрывая третью игру подряд, из претендента на Лигу Конференций превращается в крепкого середняка.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

3 мая. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Колос" 3:0
Голы: Бадибанга 7, Чоботенко 58 аг, Демченко 71

"Черноморец": Паст – Ермаков, Салюк, Путря – Бадибанга (Шторгин 83), Васильев, Кузык (Задоя 83), Демченко (Политыло 89), Брагару – Авагимян (Гладкий 83), Алефиренко (Войтиховский 89)
Тренер: Роман Григорчук

"Колос": Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец – Милько – Ильин (Велетень 86), Ориховський, Богданов (Попов 62), Болбат (Гусол 86) – Лысенко (Исаенко 61)
Тренер: Ярослав Вишняк

Арбитр: Роман Блавацкий
Предупреждения: Кузык 36 - Чоботенко 27
Удаление: Исаенко 78

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (9)
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фрілансер (Львів)
03.05.2023 в 18:56
Павелко, ти б " роззув очі" й подивився на роботу українських тренерів, які б і збірну потягнули...
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
03.05.2023 в 18:47
Дуже симпатична команда підростає,і це відчувалось ще минулого сезону.Не здивуюсь,якщо в наступному,ЧО буде одним з претендентів на медалі.
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+1
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
03.05.2023 в 18:29
Результат действительно ХОРОШ! Наконец-то ЧЕРНОМОРЦУ удалось таки победить КК. Команду, которая в своё время "ОПУСТИЛА" нашу команду в Пер-див... И тем не менее стоит признать, что одесситам сегодня ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО. Реализуй свои 100% моменты КОЛОС - и.., впрочем сегодня футбольный Бог был явно на стороне хозяев поля!
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.05.2023 в 18:02
ЧО показав класну гру. Я навіть побачив елементи не нашого українського футболу. Бадібанга справжня знахідка.
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0
0
Краб(Одесса) (Одесса)
03.05.2023 в 17:18
Защита как всегда. Валидол. Так небрежно играть нельзя. Часто в простых ситуациях теряют мяч и отдают пас в ноги сопернику. Работать и работать.
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+3
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 16:59
Я вже кілька місяців тому писав, на початку другої частини чемпіонату, що Чорноморець у цьому складі і тренері має гарні перспективи. Це проглядалось у змісті їхньої гри вже тоді. Зараз ця команда за рівнем гри аж ніяк не гірша за теперішній Шахтар, який облудно є "лідером", а може й краща.
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+3
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 17:24
всё не угомонишься "эксперд"?без Шахтёра жизнь не мила?есть кого поливать грязью?твоё "лучшее"......динамо почему-то всего лишь четвёртое и рискует остаться без медалей.следующий матч у черноморца с днепр-1?вот пусть и покажут на что способны
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0
-5
fanatSD (донецк)
03.05.2023 в 18:48
полегчало?не ной убогий
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0
0
balamyt (Boston)
03.05.2023 в 16:55
Поздравляю ЧО с крупной Победой !
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+4
0

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