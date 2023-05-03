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Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

"К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив команде не засчитают"

Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле принимал "Шахтер".

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу гостей, но ознаменовался очередным судейским скандалом. В концовке первого тайма "Минай" почти забил гол (почти, потому что он все-таки не был засчитан), но судья решил, или просто не заметил, что мяч полностью пересек линию.

Так или иначе, гол не был засчитан, ну а "Минай" на своих официальных ресурсах креативно подвел итог поединка.

"Минай" в выездной для себя игре 24-го тура вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают…, - говорится в заявлении клуба, которое закарпатцы подкрепили соответствующей графикой.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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