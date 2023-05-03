Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО

В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле принимал "Шахтер".

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу гостей, но ознаменовался очередным судейским скандалом. В концовке первого тайма "Минай" почти забил гол (почти, потому что он все-таки не был засчитан), но судья решил, или просто не заметил, что мяч полностью пересек линию.

Так или иначе, гол не был засчитан, ну а "Минай" на своих официальных ресурсах креативно подвел итог поединка.