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Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО
"К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив команде не засчитают"
instagram.com/minaj_footballclub
В матче 24-го тура УПЛ "Минай" на своем поле принимал "Шахтер".
Так или иначе, гол не был засчитан, ну а "Минай" на своих официальных ресурсах креативно подвел итог поединка.
"Минай" в выездной для себя игре 24-го тура вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают…, - говорится в заявлении клуба, которое закарпатцы подкрепили соответствующей графикой.
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