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Срна: Гол Миная был чистым, но до этого был фол на Траоре. Всем было бы легче, будь VAR на матче
В Шахтере считают, что в одном эпизоде судья допустил две ошибки
shakhtar.com
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился своим мнением о
– Дарио, что вы можете сказать об игре и результате?
– Нам всегда тяжело играть против "Миная" и Владимира Шарана – это отличный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей.
И нужно быть честными и признать, что гол "Миная" был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки. Считаю, всем было бы легче, будь VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все.
Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи – тоже ошибающиеся люди. Просто повторю, что с VAR было бы гораздо легче.
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