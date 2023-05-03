Срна: Гол Миная был чистым, но до этого был фол на Траоре. Всем было бы легче, будь VAR на матче

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился своим мнением о событиях матча с "Минаем" (1:0) , в одном из эпизодов которого судья не засчитал гол закарпатцев, после того как мяч полностью (судя по повторам) пересек линию ворот.

– Дарио, что вы можете сказать об игре и результате?

– Нам всегда тяжело играть против "Миная" и Владимира Шарана – это отличный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей.

И нужно быть честными и признать, что гол "Миная" был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки. Считаю, всем было бы легче, будь VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все.

Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи – тоже ошибающиеся люди. Просто повторю, что с VAR было бы гораздо легче.