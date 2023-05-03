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Срна: Гол Миная был чистым, но до этого был фол на Траоре. Всем было бы легче, будь VAR на матче

Премьер-лига
(1 голосов)

В Шахтере считают, что в одном эпизоде судья допустил две ошибки

Срна: Гол Миная был чистым, но до этого был фол на Траоре. Всем было бы легче, будь VAR на матче

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился своим мнением о событиях матча с "Минаем" (1:0), в одном из эпизодов которого судья не засчитал гол закарпатцев, после того как мяч полностью (судя по повторам) пересек линию ворот.

– Дарио, что вы можете сказать об игре и результате?

– Нам всегда тяжело играть против "Миная" и Владимира Шарана – это отличный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей.

И нужно быть честными и признать, что гол "Миная" был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки. Считаю, всем было бы легче, будь VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все.

Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи – тоже ошибающиеся люди. Просто повторю, что с VAR было бы гораздо легче.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
03.05.2023 в 17:47
Матч не смотрел, не пойму о каком моменте с Траоре речь, в эпизоде с незасчитаным голом такого вроде бы нет.
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+1
0
DeepSh (Мариуполь)
03.05.2023 в 17:38
Судья должен был сразу свистеть очевидный фол Миная на Траоре. Правильно незасчитанный гол.
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0
-4
adey (Korosten)
03.05.2023 в 17:34
цей СерНа - якийсь неправильний хорват.портить усі враження про дружню націю зі схожою долею. там до голу саме Траоре штовхав у спину суперника, який грав верховий м'яч.і тут провина головного арбітра беззаперечна:він займав зручну позицію і все бачив - там вже треба було ставити пенальті.
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+2
0

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