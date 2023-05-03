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Президент Миная: Команда забила Шахтеру по всем правилам, игроки получат премиальные за матч

Премьер-лига
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И снова в УПЛ скандальное судейство

Президент Миная: Команда забила Шахтеру по всем правилам, игроки получат премиальные за матч

фото з відкритих джерел

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк поделился своим мнением о событиях матча с "Шахтером" (0:1), в одном из эпизодов которого судья не засчитал гол закарпатцев, после того как мяч полностью (судя по повторам) пересек линию ворот.

"Команда проявила характер, бойцовские качества и гол забила по всем правилам. Как минимум после первого тайма счет должен быть 1:1. Мы снова вынуждены говорить не о футболе, а судьях, решение которых повлияло на финальный результат. Согласен, что у "Шахтера" сильная команда, они лидируют в чемпионате и близки к победе в сезоне 2022/23. Но игра сегодня складывалась таким образом, что засчитай арбитр наш чистый гол, после перерыва команда на адреналине играла бы на победу. И по желанию, по-моему мнению, заслуживала ее.

Я доволен действиями наших игроков, поблагодарил тренерский штаб и принял решение, что команда за это поражение получит премиальные. Надеюсь, это станет мотивацией для игроков и они будут демонстрировать такую игру и дальше", – сказал Пересоляк.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Валерий Пересоляк
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