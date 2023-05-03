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Представители Миная после матча с Шахтером "наехали" на судью. Стороны разнимал даже Шаран

Премьер-лига
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А судейский делегат матча говорит о сложности эпизода

Представители Миная после матча с Шахтером "наехали" на судью. Стороны разнимал даже Шаран

instagram.com/minaj_footballclub

UA-Футбол
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Очередным громким судейским скандалом завершился матч 24-го тура УПЛ, в котором "Минай" сыграл с "Шахтером". Поединок завершился минимальной победой "горняков" со счетом 0:1, но в одном из эпизодов в самой концовке первого тайма судья не засчитал гол "Миная", когда мяч полностью пересек линию ворот. Судья эпизод либо не усмотрел, либо посчитал, что круглый таки не пересек линию.

Признали "чистоту" гола "Миная" и в "Шахтере" – в частности, Дарио Срна заявил что гол был чистый, однако заметил, что незадолго до эпизода судья проморгал и фол на Траоре, с чего и началась атака закарпатцев.

При этом, как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон, уже после матча в подтрибунном помещении у представителей "Миная" возник конфликт с рефери, который судил поединок.

Дошло до того, что разнимать конфликтующие стороны пришлось не только главе службы безопасности клуба, но даже главному тренеру команды Владимиру Шарану.

В то же время, сразу после игры удалось услышать оценку момента с незафиксированным голом от наблюдателя арбитров Сергея Задирана, который сказал, что момент был тяжелым, что нужны технологии, и что в эпизоде было трудно определить, пересек ли мяч линию полностью.

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) Сергей Задиран ФК Минай
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Комментарии (1)
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Скачков Леонід (Рівне)
03.05.2023 в 18:28
Ось так і чемпіонами стають.Колгосп ліга ніби-то два автобуси ВАР має....І що,де вони?Система автофіксації гола обійдеться УАФ в десятки разів дешевше.Ах да,головне бидло в УАФ чай купило,чи каву і бабла вже немає.
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