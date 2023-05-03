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Представители Миная после матча с Шахтером "наехали" на судью. Стороны разнимал даже Шаран
А судейский делегат матча говорит о сложности эпизода
instagram.com/minaj_footballclub
Очередным громким судейским скандалом завершился матч 24-го тура УПЛ, в котором "Минай" сыграл с "Шахтером". Поединок завершился
Признали "чистоту" гола "Миная" и в "Шахтере" – в частности,
При этом, как сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон, уже после матча в подтрибунном помещении у представителей "Миная" возник конфликт с рефери, который судил поединок.
Дошло до того, что разнимать конфликтующие стороны пришлось не только главе службы безопасности клуба, но даже главному тренеру команды Владимиру Шарану.
В то же время, сразу после игры удалось услышать оценку момента с незафиксированным голом от наблюдателя арбитров Сергея Задирана, который сказал, что момент был тяжелым, что нужны технологии, и что в эпизоде было трудно определить, пересек ли мяч линию полностью.
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