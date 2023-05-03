  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая команда из пяти от Украины

Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

UA-Футбол
Новина українською

Вслед за "Шахтером" участие в евросезоне 2023/24 от Украины гарантировал себе "Днепр-1". Команда стала недостижима для тех представителей таблицы УПЛ, которые идут ниже пятого места.

Это будет второй сезон, в котором "Днепр-1" будет играть на международной арене. В первом удалось набрать в украинскую Таблицу коэффициентов девять очков, проведя десять матчей. По общему показателю вклада в общую Таблицу коэффициентов Украины "Днепр-1" на десятом месте среди всех украинских команд, игравших в еврокубках. По среднему показателю вклада (количество очков - количество сезонов) – на третьем.

"Днепр-1" может сыграть в следующем сезоне как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы или Лиге конференций. Это будет зависеть от того, какое итоговое место займет команда в топ-5.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2023
yellow-arrow
Моряки на высокой волне. Черноморец - Колос 3:0
yellow-arrow
Все хорошо, но Довбик не забил. Днепр-1 - Металлист 5:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде