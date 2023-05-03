Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

Вслед за "Шахтером" участие в евросезоне 2023/24 от Украины гарантировал себе "Днепр-1". Команда стала недостижима для тех представителей таблицы УПЛ, которые идут ниже пятого места.

Это будет второй сезон, в котором "Днепр-1" будет играть на международной арене. В первом удалось набрать в украинскую Таблицу коэффициентов девять очков, проведя десять матчей. По общему показателю вклада в общую Таблицу коэффициентов Украины "Днепр-1" на десятом месте среди всех украинских команд, игравших в еврокубках. По среднему показателю вклада (количество очков - количество сезонов) – на третьем.

"Днепр-1" может сыграть в следующем сезоне как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы или Лиге конференций. Это будет зависеть от того, какое итоговое место займет команда в топ-5.