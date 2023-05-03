Ван Леувен: Игра была не очень качественной с нашей стороны, но я доволен, что мы выиграли

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен подвел итог матча 24-го тура УПЛ против "Вереса", в котором его команда победила со счетом 1:0 .

- Игра была не очень качественной с нашей стороны. Были моменты забивать. Затем забили гол – его автором стал капитан команды Максим Имереков.

После воздушной тревоги хотели доиграть матч попроще, не создавать себе проблемы.

Просили ребят играть сконцентрированнее сразу. Последние 19 минут нельзя было пропускать гол.

Я доволен, что мы выиграли. Непросто играть через несколько дней после прошедшего поединка. Еще тревога… Но я доволен, что серия нашей команды продолжается.

- Если тревога была бы больше часа, судьи бы спрашивали команды - доигрывать ли матч сегодня…

- Конечно, мы хотели доиграть игру именно сегодня.

- После удаления не вернулся в стартовый состав Игр Снурницын…

- Это не административные меры. Решили не менять победоносный состав.

- Вы не сделали никаких изменений после перерыва.

– Мы всегда хотим давать игрокам шанс после перерыва исправить то, что не удалось в первом тайме. А уже через некоторое время производить замены. Мы должны были еще в первой половине забивать минимум один гол.

- Следующий матч из-за перебора карточек пропустит капитан Максим Имереков. Это серьезный вызов команде?

- Каждого игрока можно заменить. У нас в команде есть игроки, которые могут играть на позиции центрального защитника. Он уже пропускал игру с "Шахтером". На его месте тогда играл Богдан Бутко.