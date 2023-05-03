Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Понимаем, что нам не хватает мастерства, поэтому над этим надо работать
Наставник Черноморца - о поединке с Колосом
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
- С победой всех нас. Забито три мяча, но они не были результатом комбинаций. У вас очень часто предпосылки не превращаются в реальность. Как вы думаете, из-за чего? Из-за нехватки индивидуального мастерства или это тактические промахи?
- Конечно, с победой нас всех и наших фанатов, которые сейчас воюют. Все, что мы делаем - хотим, чтобы это было какой-то отдушиной для них.
Что касается вашего вопроса… Концовка атаки - это можно ассоциировать с мастерством футболистов, это однозначно. Где-то не доигрываются эти моменты, неправильные решения принимаются - мы понимаем, что это мастерство и, конечно, нам его не хватает, поэтому над этим надо работать.
Сначала - это талант футболиста, затем - это работа, а дальше - опыт. Такая игра, как сегодня должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивным, напористым. Концовка атаки этого требует.
- Не показалось ли вам, что "Колос" играл ниже своих возможностей? Или это "Черноморец" играл на том уровне, который нужен для получения трех очков в этом матче?
- Ни в коем случае не могу анализировать игру "Колоса" потому что я с огромным уважением отношусь к клубу, они многого достигли в футболе. Поэтому не буду никаким образом комментировать игру соперника.
Я могу комментировать игру "Черноморца". Футболисты сегодня делали очень много для результата. Эти три очка очень важны в стратегическом плане. Из-за этого какие-то моменты могут страдать - красота футбол. Возможно, где-то было больше прагматизма, чем красоты.
В целом, по стилю, по тому, как мы договаривались развивать атаки, какие средства применять, тактические и технические элементы - в этом плане мы были неплохие. Но, конечно, у нас были лучшие игры, чем сегодня, которые мы не выиграли.
Популярное сейчас
- Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО
- Известна судьба фаната Арсенала, который во время лондонского дерби светил лазером в глаза Мудрику
- Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
- Кабаев не выходил один на один. Так почему же удалили защитника Металлиста?
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО