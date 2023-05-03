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Григорчук: Понимаем, что нам не хватает мастерства, поэтому над этим надо работать

Премьер-лига
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Наставник Черноморца - о поединке с Колосом

Григорчук: Понимаем, что нам не хватает мастерства, поэтому над этим надо работать

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу своей команды над "Колосом" (3:0) в 24-м туре УПЛ.

- С победой всех нас. Забито три мяча, но они не были результатом комбинаций. У вас очень часто предпосылки не превращаются в реальность. Как вы думаете, из-за чего? Из-за нехватки индивидуального мастерства или это тактические промахи?

- Конечно, с победой нас всех и наших фанатов, которые сейчас воюют. Все, что мы делаем - хотим, чтобы это было какой-то отдушиной для них.

Что касается вашего вопроса… Концовка атаки - это можно ассоциировать с мастерством футболистов, это однозначно. Где-то не доигрываются эти моменты, неправильные решения принимаются - мы понимаем, что это мастерство и, конечно, нам его не хватает, поэтому над этим надо работать.

Сначала - это талант футболиста, затем - это работа, а дальше - опыт. Такая игра, как сегодня должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивным, напористым. Концовка атаки этого требует.

- Не показалось ли вам, что "Колос" играл ниже своих возможностей? Или это "Черноморец" играл на том уровне, который нужен для получения трех очков в этом матче?

- Ни в коем случае не могу анализировать игру "Колоса" потому что я с огромным уважением отношусь к клубу, они многого достигли в футболе. Поэтому не буду никаким образом комментировать игру соперника.

Я могу комментировать игру "Черноморца". Футболисты сегодня делали очень много для результата. Эти три очка очень важны в стратегическом плане. Из-за этого какие-то моменты могут страдать - красота футбол. Возможно, где-то было больше прагматизма, чем красоты.

В целом, по стилю, по тому, как мы договаривались развивать атаки, какие средства применять, тактические и технические элементы - в этом плане мы были неплохие. Но, конечно, у нас были лучшие игры, чем сегодня, которые мы не выиграли.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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