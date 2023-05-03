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Пеглоу: Приятно удивлен мастерством игроков Днепра-1

Премьер-лига
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Бразилец оформил хет-трик в ворота Металлиста

Пеглоу: Приятно удивлен мастерством игроков Днепра-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бразилец "Днепра-1" Жоао Пеглоу, который в матче 24-го утра УПЛ с "Металлистом" (5:0) оформил хет-трик, поделился эмоциями от матча.

– Пеглоу, поздравляем! О впечатлениях после матча можно не спрашивать?

– Конечно, я счастлив! Давно не забивал, и очень хорошо, что, наконец, это произошло. Но самое главное, что голы помогли команде победить.

– Насколько ты уже набрал кондицию после травмы? И как чувствуешь себя после полного матча?

– Работа над физическим состоянием продолжается каждый день, и после травмы я вышел уже практически на стопроцентную готовность. Сегодняшняя игра и голы, уверен, помогут на пути к этому. Да, я отыграл 90 минут, но еще нужно кое-что поработать, чтобы выйти на оптимальные кондиции.

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– Чемпионат приближается к кульминации. Насколько для тебя увлекательна эта борьба?

– Да, чемпионат действительно очень интересно складывается, продолжается напряженная борьба. Мы стараемся полностью сконцентрироваться на этом и отдать от себя все самое лучшее. А чемпионат выигрывает тот, кто допустит меньшее количество ошибок. Осталось уже не так много матчей, и каждый из них – как финал. У нас есть шансы, тем более есть еще игру с лидером между собой. Постараемся не терять очки и идти к цели.

– Насколько оправдал надежду футбол, с которым ты столкнулся в Украине?

– Прежде всего, я был очень приятно удивлен мастерством игроков нашей команды. У нас есть ряд футболистов очень высокого уровня. Это очень хорошо для роста всей команды.

– Можно ли говорить, что твоя адаптация в Украине уже завершилась? Какие впечатления от нашей страны?

– в той части страны, где мы базируемся, спокойно; город очень приятный, мне нравится. И да, я комфортно чувствую себя в команде, уже адаптировался. Осталось только по-настоящему поймать ритм и забивать больше голов.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
СК Дніпро-1

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