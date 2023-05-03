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Огненович: Нужно готовиться к следующем матчам, которые будут не за три, а за шесть очков
Матч с Днепром-1 нужно забыть
fcmetalist.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал
"К сожалению, из-за дисквалификации и травм мы не смогли рассчитывать на ряд основных игроков. Соперник использовал и забил три мяча в первом тайме. Потом, конечно, на опыте "Днепр-1" игру закрыл.
Но этот поединок уже сыгран, нужно готовиться к следующим матчам, которые будут для нас решающими. Это будут матчи даже не за три, а за шесть очков каждый", - сказал Огненович.
Напомним, что "Металлист" находится в зоне вылета. От переходных матчей команду отделяет 1 очко, а от 13-го - четыре.
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