Огненович: Нужно готовиться к следующем матчам, которые будут не за три, а за шесть очков

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович прокомментировал итог матча 24-го тура УПЛ с "Днепром-1" (0:5) .

"К сожалению, из-за дисквалификации и травм мы не смогли рассчитывать на ряд основных игроков. Соперник использовал и забил три мяча в первом тайме. Потом, конечно, на опыте "Днепр-1" игру закрыл.

Но этот поединок уже сыгран, нужно готовиться к следующим матчам, которые будут для нас решающими. Это будут матчи даже не за три, а за шесть очков каждый", - сказал Огненович.