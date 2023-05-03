УАФ начала процесс утверждения лицензирования клубов УПЛ на следующий сезон

В Доме футбола прошло заседание комитета УАФ по аттестации футбольных клубов на следующий сезон.

Повестка дня предусматривала рассмотрение вопросов соответствия клубов УПЛ минимальным критериям лицензирования согласно требованиям Регламента УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.

Члены комитета рассмотрели заявления и соответствующие материалы клубов УПЛ.

Отдельный акцент сделан на особенностях функционирования клубов в нынешних экономических условиях во время военного положения, их финансовой устойчивости, преимущественно тех клубов, которые претендуют на участие в еврокубках.

Также не обошли вниманием вопрос обязательной поддержки развития женского футбола всеми без исключения лицензиатами.

Была рассмотрена информация о вступающих в силу 1 июня 2023 года нововведениях, которые коснутся кадрово-административного (специалист по организации матчей, лицензированные тренеры вратарей первой команды, лицензированные тренеры вратарей юношеской команды) и финансового критерия.