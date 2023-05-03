Комитет этики и честной игры проверит матч Днепр-1 - Металлист из-за нетипично высокого движения ставок

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что матч 24-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Металлист" (5:0) привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок.

"Сегодняшние матчи 24-го тура УПЛ с участием лидеров национального чемпионата вызвали большой резонанс и среди специалистов, и среди болельщиков. В матче "Шахтер" — "Минай" (1:0) не был засчитан гол, который может решить судьбу чемпионата. И этот эпизод особо подчеркивает важность использования системы ВАР в каждом матче чемпионата. В свою очередь матч "Днепр-1" — "Металлист" (5:0) привлек внимание Комитета этики и честной игры из-за нетипично высокого движения ставок.

Благодарен Комитету за быструю реакцию и оперативную остановку трансляции букмекерских данных в этом матче! Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию, сложившуюся в обоих матчах, и в ближайшее время дадут свою оценку по каждому из них. Fair Play – только так должны проходить все матчи в Украине! И только по такому принципу должны определяться победители в каждом турнире!

P.S. Контроль за Fair Play – не только в УПЛ, но и в других лигах тоже!" – добавил Павелко.