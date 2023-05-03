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Днепр-1 одержал свою самую крупную победу в УПЛ
Со счетом 5:0 был повержен Металлист
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1",
Ранее днепряне трижды побеждали с разницей в 4 мячай. В свою очередь "Металлист" проиграл с разницей в 5 мячей уже 13-й раз.
Напомним, что как заявил президент УАФ Андрей Павелко, Комитет этики и честной игры проверит матч "Днепр-1" - "Металлист" из-за
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