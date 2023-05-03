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Днепр-1 одержал свою самую крупную победу в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Со счетом 5:0 был повержен Металлист

Днепр-1 одержал свою самую крупную победу в УПЛ

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1", разгромив в 24-м туре УПЛ "Металлист" со счетом 5:0, отпраздновал свою самую крупную викторию в элитном украинском дивизионе, в том числе 10-ю - на своем поле.

Ранее днепряне трижды побеждали с разницей в 4 мячай. В свою очередь "Металлист" проиграл с разницей в 5 мячей уже 13-й раз.

Напомним, что как заявил президент УАФ Андрей Павелко, Комитет этики и честной игры проверит матч "Днепр-1" - "Металлист" из-за нетипично высокого движения ставок.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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