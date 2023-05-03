Днепр-1 одержал свою самую крупную победу в УПЛ

"Днепр-1", разгромив в 24-м туре УПЛ "Металлист" со счетом 5:0 , отпраздновал свою самую крупную викторию в элитном украинском дивизионе, в том числе 10-ю - на своем поле.

Ранее днепряне трижды побеждали с разницей в 4 мячай. В свою очередь "Металлист" проиграл с разницей в 5 мячей уже 13-й раз.