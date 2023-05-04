Ворскла - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Один из самых интересных матчей 24 тура УПЛ 2022/23 пройдет в Полтаве. Сегодня, 4 мая, местная "Ворскла", которая пытается попасть в еврокубки по итогам сезона, в родных стенах будет принимать идущее четвертым киевское "Динамо".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.