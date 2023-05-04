Вирт: Мы ни в чем не уступили Заре, но результат в пользу соперника

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал игру команды в выездном поединке против "Зари" (0:1) в 24-м туре УПЛ.

Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно. Не припомню у "Зари" много стопроцентных моментов. Опять не доработали на стандарте, пропустили гол.

"Сегодня выдалась тяжелая игра. Я бы ее разделил на три части. Первый - это игра до 19-й минуты. Ровная игра. Когда мы понимали, что соперник будет больше владеть мячом, но навязывали борьбу. Удаление сыграло свою роль и повлияло на характер игры.

После этого понимали, что надо перестраиваться, искать свои шансы в атаке. Воздушная тревога сыграла нам на пользу. Футболисты отдохнули, восстановили силы и в последние двадцать минут мы атаковали, прессинговали и создали стопроцентный момент, когда с двух метров Денис Балан пробил в штангу. Если бы забили - удержали бы ничью.

Считаю, мы ни в чем не уступили "Заре", которая дома обыгрывает всех. Но результат в пользу соперника.

Вадим Ющишин не будет наказан за удаление. Там вопрос не только к нему, но и к Александру Лебеденко. Наш игрок, Геннадий Пасич, был первым на мяче, мог спокойно принимать и атаковать. А Лебеденко пошел в непонятный подкат и выбил мяч на ногу сопернику. Вадим старался выручить, но... Надо было думать, убирать руки, пусть бы обыгрывал - а там, уж как будет. Вместо этого, мы дали такому сопернику фору в одного игрока", - подытожил Вирт.