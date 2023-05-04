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Вишняк: Весь чемпионат реализация Колоса оставляет желать лучшего

Премьер-лига
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Ковалевцы уступили "Черноморцу" со счетом 0:3

Вишняк: Весь чемпионат реализация Колоса оставляет желать лучшего

Скриншот: канал Чорноморця на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился мыслями после поражения от "Черноморца" (0:3) в рамках 24-го тура УПЛ.

"Понятно, что результат негативный для нас. Он мог быть другим, если бы не быстрый мяч и досадные ошибки в защите. Но имеем то, что имеем. Принимаем этот результат и готовимся к следующим турам.

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Весь чемпионат наша реализация оставляет желать лучшего. Не хватает хладнокровия и мастерства. Не забиваем такие мячи, которые должны. Пропускаем необязательные голы. Сейчас еще календарь такой. Мы играли с "Зарей" более-менее на равных, "Шахтеру" дали бой.

Много игроков выпали из-за травм, дисквалификаций. У нас, по сути, играют те же футболисты, уже немолодые, поэтому не хватает свежести.

И забитого мяча не хватало, чтоб вернуться в игру. При счете 0:2 мог забить Болбат. Плюс в первом тайме могли сравнять счет при тех моментах, что у нас были. Но что есть, то есть", - сказал Вишняк.

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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