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Вишняк: Весь чемпионат реализация Колоса оставляет желать лучшего
Ковалевцы уступили "Черноморцу" со счетом 0:3
Скриншот: канал Чорноморця на YouTube
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился мыслями после поражения от "Черноморца" (0:3) в рамках 24-го тура УПЛ.
"Понятно, что результат негативный для нас. Он мог быть другим, если бы не быстрый мяч и досадные ошибки в защите. Но имеем то, что имеем. Принимаем этот результат и готовимся к следующим турам.
Весь чемпионат наша реализация оставляет желать лучшего. Не хватает хладнокровия и мастерства. Не забиваем такие мячи, которые должны. Пропускаем необязательные голы. Сейчас еще календарь такой. Мы играли с "Зарей" более-менее на равных, "Шахтеру" дали бой.
Много игроков выпали из-за травм, дисквалификаций. У нас, по сути, играют те же футболисты, уже немолодые, поэтому не хватает свежести.
И забитого мяча не хватало, чтоб вернуться в игру. При счете 0:2 мог забить Болбат. Плюс в первом тайме могли сравнять счет при тех моментах, что у нас были. Но что есть, то есть", - сказал Вишняк.
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