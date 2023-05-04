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Лунев: Сейчас график матчей напряженный, но трудности только закаляют Кривбасс

Премьер-лига
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Криворожский клуб готовится к игре с "Ингульцом"

Лунев: Сейчас график матчей напряженный, но трудности только закаляют Кривбасс

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал грядущий выездной матч 24-го тура УПЛ против петровского "Ингульца".

- Максим, как "Кривбасс" готовится к игре?

- Подготовка проходит хорошо, но отличается от прошлой недели. Ведь времени на подготовку к матчу намного меньше. Что касается "Ингульца", то это неплохая команда, которая дает бой каждому сопернику и пытается навязать свой футбол.

Да, график матчей сейчас пойдет напряженный, но трудности только закаляют "Кривбасс". Наша задача - держать себя в этом игровом тонусе. Самое важное, чтобы никто не получил травмы, чтобы все были здоровы

- В последних матчах ты выходишь в стартовом составе. Как с взаимопониманием с партнерами?

- Все хорошо. Адаптация уже прошла. После травмы хочу набрать максимальную игровую форму, отдавать голевые передачи, забивать - помогать "Кривбассу" набирать очки и выполнять задачи.

- Вспомнишь, когда в последний раз играл против "Ингульца"?

- Это было осенью прошлого года. Был очень тяжелый матч. Тогда я еще играл за "Зарю" и мы уступили - 0:1.

- Знаешь, что свою первую победу в сезоне УПЛ "Кривбасс" одержал именно над "Ингульцом" в первом круге?

- Не знал. Тем более будем стремиться набрать шесть очков в двух матчах с соперником.

- Кому посвятил свой дебютный гол за "Кривбасс" в матче с "Черноморцем"?

- Никому не посвящал, но пусть он будет для моего родного города Никополь, жители которого сейчас живут под обстрелами, - сказал Лунев.

Матч "Ингулец" - "Кривбасс" состоится сегодня, 4 мая и начнется в 13:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com

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