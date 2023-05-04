К первой желтой вопросов больше, чем ко второй. Об удалении Богдана Мишенко

Если доверять одному из статистических ресурсов, то на двоих "Львов" и "Александрия" в очном матче УПЛ допустили менее тридцати фолов. При том, что их игроки получили восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную. Максим Козиряцкий избрал очень строгий стиль судейства.

Но одну из двух желтых, вызвавших удаление, антигерой "Львова" Мишенко получил не за грубость, а за симуляцию. На 32-й минуте Шевченко против него точно не фолил, в то же время пойдя с нападающим на телесный контакт в борьбе за мяч. То есть это падение можно было бы оправдать этим контактом. Вопрос в том, что после падения Мишенко разводил руками и апеллировал к арбитру – а это уже было лишним. Выпрашивать пенальти в игре, где в целом креатива создано мало, а судья – суровый, недальновидный.

С другой стороны, можно привести пример с матча "Минай" – "Кривбасс", когда на 54-й минуте Вишневский получил предупреждение за симуляцию, вербально не требуя пенальти. Однако там падение было гораздо более картинным, чем вчера (03.05.2023) в исполнении Мишенко.

Так или иначе, сразу после перерыва игрок "Львова" получил второе предупреждение – и к нему гораздо меньше вопросов, чем к первого. Игра прямой ногой не в мяч, типичная "накладка" с угрозой нанести сопернику травмы. Мишенко особо не спорил.

Хронологически это было первое удаление игрового дня в УПЛ. Первое из трех в пяти матчах.