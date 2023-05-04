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Гонка продолжается. Фоторепортаж с матча Заря - Верес
До "Днепра-1" все еще два очка
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Три очка в матче против "Вереса" дались луганчанам очень непросто. Не помогло даже то, что соперник больше тайма играл в меньшинстве и был вынужден выпускать резервного голкипера. Впрочем, главное, что команда Патрика ван Леувена одержала победу (1:0) и продолжила погоню за "Днепром-1", который свой матч вчера также выиграл. Также важно не забывать за "Динамо" позади, которое свой поединок текущего тура сыграет в четверг и однозначно все еще мечтает хотя бы о Лиге Европы.
Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и своими глазами увидела победу луганчан. Свои лучшие фото она представляет вам.
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