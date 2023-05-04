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Шовковский взял на матч против Ворсклы 23 футболиста – список игроков
В заявку попал также сын легенды киевского клуба
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В четверг, 4 мая, в 15:00, киевское "Динамо" сыграет матч 24-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы".
Игра состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.
Тренерский штаб "бело-синих" взял на игру следующих футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун,
Защитники: Александр Тымчик, Алексей Гусев, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак,
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Решат Рамадани, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Бенито, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Антон Царенко, Денис Гармаш, Виталий Буяльский,
Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.
Стоит отметить, что в заявку попал Олега Гусева - Алексей.
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