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Шовковский взял на матч против Ворсклы 23 футболиста – список игроков

Премьер-лига
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В заявку попал также сын легенды киевского клуба

Шовковский взял на матч против Ворсклы 23 футболиста – список игроков

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В четверг, 4 мая, в 15:00, киевское "Динамо" сыграет матч 24-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы".

Игра состоится в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Тренерский штаб "бело-синих" взял на игру следующих футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун,

Защитники: Александр Тымчик, Алексей Гусев, Максим Дячук, Денис Попов, Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Александр Андриевский, Решат Рамадани, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Бенито, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Антон Царенко, Денис Гармаш, Виталий Буяльский,

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Стоит отметить, что в заявку попал Олега Гусева - Алексей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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