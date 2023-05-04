Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – Александр Приходько, UA-Футбол
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Битва четвертой и седьмой команд турнирной таблицы. Столичный гранд продолжает погоню за ТОП-3. "Ворскла" еще может побороться за попадание в ТОП-5 по итогам сезона. Смогут ли полтавчане сдержать гостей? Сможет ли Шовковский настроить киевлян на максимальную отдачу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 мая – в 14:50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023
- Отказ Месси, контракт Беллингема и рекорд Холанда. Главные новости за 3 мая
- Наполи снова не стал чемпионом: Лацио обыграл Сассуоло
- Арбитр не засчитал чистый гол Миная в ворота Шахтера
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО