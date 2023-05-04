Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

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Битва четвертой и седьмой команд турнирной таблицы. Столичный гранд продолжает погоню за ТОП-3. "Ворскла" еще может побороться за попадание в ТОП-5 по итогам сезона. Смогут ли полтавчане сдержать гостей? Сможет ли Шовковский настроить киевлян на максимальную отдачу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 мая – в 14:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец