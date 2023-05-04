  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тенденция к понижению уровня дозволенного. Можно ли было удаление в матче Черноморец - Колос заменить желтой?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тенденция к понижению уровня дозволенного. Можно ли было удаление в матче Черноморец - Колос заменить желтой?

Премьер-лига
(1 голосов)

Один эпизод в целом нормальной судейской работы

Тенденция к понижению уровня дозволенного. Можно ли было удаление в матче Черноморец - Колос заменить желтой?

Фото - ФК Чорноморець / автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Похоже, что судьи взяли очень низкую планку разрешенного. Красная карточка Романюку в матче "Металлист" - "Динамо" (1:3), теперь – удаление Евгения Исаенко в матче "Черноморец" - "Колос".

Сразу заметим, что здесь нет речи об откровенных вопиющих ошибках арбитров. Это просто ситуации, когда судья смело может выбирать между желтым и красным цветом карточки. И какое бы решение ни было принято – оно будет таким, которое удастся как-то обосновать.

Еще один показательный момент – это разный контекст удалений Романюка и Исаенко. Если в первом случае соперник защитника "Металлиста" прорывался к воротам забивать гол, то во втором – соперник Исаенко находился только на подступах к штрафной. То есть судьи не применяли дополнительные критерии, а оценивали эпизоды сугубо с точки зрения грубости действий защитников. Вне зависимости от контекста. Еще добавим, что фол Романюка против Кабаева все же грубее, чем фото Исаенко против Кузика. Потому что защитник "Металлиста" прыгал "динамовцу" в ноги сзади, а игрок "Колоса" одесситу – спереди.

Окей. Как уже отмечалось, говорить о вопиющей ошибке Романа Блавацкого вряд ли стоит. Со стороны Исаенко был грубый подкат, не было игры в мяч, был риск травмировать соперника. Но если судьи повышают уровень наказания в таких эпизодах до красной карточки, тогда должны повышаться и наказания за менее значимые фолы. То есть должен снизиться уровень разрешенного и в контексте применения желтых карточек.

Читайте такжеКолос - Заря: после удаления Снурницына для последовательности судья должен был удалять и игрока Колоса

А как тогда объяснить отсутствие предупреждения Золотову в матче "Колос" - "Заря" за фол в центре поля против Русина? Там как минимум была такая же грубость, как и от Исаенко против Кузика. Кроме того, в этом эпизоде была динамика, был срыв быстрой контратаки, а здесь просто неудачный подкат во время позиционного наступления.

Такими красными карточками судьи подставляют себя под критику относительно непоследовательности. Ибо таких фолов, как допустил Исаенко против Кузика, за матч может быть не один, и не два. То теперь постоянно удалять? Это будет очень броситься в глаза.

Послесловие. Справедливости ради обратим внимание на этот повтор (видео выше). Здесь на мгновение заметно, что шип бутсы Исаенко касается колена Кузика. Нога поднята высоко в воздух. Возможно, судья видел ситуацию именно под таким углом, оценивая это как высокий риск нанесения травмы.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют
yellow-arrow
Металлисту 1925 и Руху необходима победа в борьбе за выживание. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде