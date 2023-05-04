Тенденция к понижению уровня дозволенного. Можно ли было удаление в матче Черноморец - Колос заменить желтой?

Похоже, что судьи взяли очень низкую планку разрешенного. Красная карточка Романюку в матче "Металлист" - "Динамо" (1:3), теперь – удаление Евгения Исаенко в матче "Черноморец" - "Колос".

Сразу заметим, что здесь нет речи об откровенных вопиющих ошибках арбитров. Это просто ситуации, когда судья смело может выбирать между желтым и красным цветом карточки. И какое бы решение ни было принято – оно будет таким, которое удастся как-то обосновать.

Еще один показательный момент – это разный контекст удалений Романюка и Исаенко. Если в первом случае соперник защитника "Металлиста" прорывался к воротам забивать гол, то во втором – соперник Исаенко находился только на подступах к штрафной. То есть судьи не применяли дополнительные критерии, а оценивали эпизоды сугубо с точки зрения грубости действий защитников. Вне зависимости от контекста. Еще добавим, что фол Романюка против Кабаева все же грубее, чем фото Исаенко против Кузика. Потому что защитник "Металлиста" прыгал "динамовцу" в ноги сзади, а игрок "Колоса" одесситу – спереди.

Окей. Как уже отмечалось, говорить о вопиющей ошибке Романа Блавацкого вряд ли стоит. Со стороны Исаенко был грубый подкат, не было игры в мяч, был риск травмировать соперника. Но если судьи повышают уровень наказания в таких эпизодах до красной карточки, тогда должны повышаться и наказания за менее значимые фолы. То есть должен снизиться уровень разрешенного и в контексте применения желтых карточек.

А как тогда объяснить отсутствие предупреждения Золотову в матче "Колос" - "Заря" за фол в центре поля против Русина? Там как минимум была такая же грубость, как и от Исаенко против Кузика. Кроме того, в этом эпизоде была динамика, был срыв быстрой контратаки, а здесь просто неудачный подкат во время позиционного наступления.

Такими красными карточками судьи подставляют себя под критику относительно непоследовательности. Ибо таких фолов, как допустил Исаенко против Кузика, за матч может быть не один, и не два. То теперь постоянно удалять? Это будет очень броситься в глаза.

Послесловие. Справедливости ради обратим внимание на этот повтор (видео выше). Здесь на мгновение заметно, что шип бутсы Исаенко касается колена Кузика. Нога поднята высоко в воздух. Возможно, судья видел ситуацию именно под таким углом, оценивая это как высокий риск нанесения травмы.