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Второй раз подряд. Назван лучший игрок Кривбасса в апреле
За футболиста проголосовали 38% болельщиков
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" подвел итоги голосования, в котором болельщики выбирали игрока в апреле.
Награда досталась Рифету Капичу, сообщает клубная пресс-служба. Полузащитник получил 38% поддержки болельщиков. Второе место занял Андрей Клищук, за которого отдали 25% респондентов. Далее следует Максим Задерака (16%). Четвертым стал Артур Микитишин (14%), пятым - Даниил Бескоровайный (7%).
Всего в опросе приняло участие почти 680 пользователей.
Капич отметился голом в ворота "Зари" (1:0). Всего в апреле сыграл 3 матча. Напомним, Рифет победил в опросе и за лучшего футболиста красно-белых в марте.
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