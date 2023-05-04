Второй раз подряд. Назван лучший игрок Кривбасса в апреле

"Кривбасс" подвел итоги голосования, в котором болельщики выбирали игрока в апреле.

Награда досталась Рифету Капичу, сообщает клубная пресс-служба. Полузащитник получил 38% поддержки болельщиков. Второе место занял Андрей Клищук, за которого отдали 25% респондентов. Далее следует Максим Задерака (16%). Четвертым стал Артур Микитишин (14%), пятым - Даниил Бескоровайный (7%).

Всего в опросе приняло участие почти 680 пользователей.

Капич отметился голом в ворота "Зари" (1:0). Всего в апреле сыграл 3 матча. Напомним, Рифет победил в опросе и за лучшего футболиста красно-белых в марте.