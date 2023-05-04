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Ингулец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
fckryvbas.com
"Александрия" не допустила осечки в 24-м туре УПЛ, поэтому "Кривбассу" для сохранения темпа в борьбе за еврокубковую зону нужно себе брать три очка. Хотя криворожцы и не декларируют высокие цели, но трудно поверить в то, что Юрий Вернидуб не понимает сути того, что есть шанс финишировать в топ-5.
"Ингулец" мы привыкли позиционировать как аутсайдера, но в случае победы в этом матче команда Ковальца будет отставать от "Кривбасса" только на два очка. На кону стоит достаточно много, потому матч и будет интересным.
Он состоится в четверг, четвертого мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports как на ОТТ-платформе, так и на линейном канале. Также трансляция будет в YouTube. Смотреть можно прямо в этой новости.
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УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023
Петрово. Стадион "Ингулец"
Арбитр в поле - Анастасия Романюк
"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports, YouTube
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