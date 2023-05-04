  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ингулец - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ингулец - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" не допустила осечки в 24-м туре УПЛ, поэтому "Кривбассу" для сохранения темпа в борьбе за еврокубковую зону нужно себе брать три очка. Хотя криворожцы и не декларируют высокие цели, но трудно поверить в то, что Юрий Вернидуб не понимает сути того, что есть шанс финишировать в топ-5.

"Ингулец" мы привыкли позиционировать как аутсайдера, но в случае победы в этом матче команда Ковальца будет отставать от "Кривбасса" только на два очка. На кону стоит достаточно много, потому матч и будет интересным.

Он состоится в четверг, четвертого мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports как на ОТТ-платформе, так и на линейном канале. Также трансляция будет в YouTube. Смотреть можно прямо в этой новости.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023
Петрово. Стадион "Ингулец"
Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports, YouTube

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інгулець - Кривбас
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют
yellow-arrow
Металлисту 1925 и Руху необходима победа в борьбе за выживание. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде