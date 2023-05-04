Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в 24-м туре УПЛ, а также высказался о турнирном положении команды в чемпионате.

– Богдан, понятно, что для "Вереса" это была тяжелая игра против "Зари", да еще и случилось удаление. Что произошло в дебюте встречи?

– Мы знали, что "Заря" будет много атаковать в этом матче. Думаю, что луганчане сейчас это одна из лучших команд в УПЛ по игре. Сломало ли наши планы удаление? Все равно, мои партнеры старались и действовали на максимуме. Мы хотели заработать в Киеве хотя бы одно очко.

– Вспомни момент с удалением Ющишина?

– Два наших защитника не разобрались между собой. Мяч отлетел к Русину, который вышел один на один с нашим голкипером. Сыграл ли Ющишин рукой, за пределами штрафной, мне было не видно со скамейки запасных. 11 на 11 играть трудно с такой "Зарей", а уж остаться в меньшинстве, тем более.

– В начале второго тайма Имереков забил гол в ворота "Вереса", и еще тут же "Заря" могла забить еще дважды. Что случилось в этот момент с "Вересом"?

– Да, был такой отрезок. Посмотрим и разберем его.

– Богдан лишь после часовой паузы из-за воздушной тревоги "Верес" смог перевести игру к воротам луганчан...

– Во время паузы мы были в раздевалке, кто-то музыку послушал, кто-то отдохнул. Это трудно. Все новости читают, все знают, что происходит. Потом размялись и доиграли концовку встречи.

– Только в прошлом туре "Верес" впервые выиграл дома. Эта встречи дала глоток воздуха команде?

– Конечно. Тяжело было без побед дома. И хотя никто ситуацию не нагнетал, все мои партнеры понимали цену игры с ФК Львов.

– Смотрим в турнирную таблицу и понимаем, что "Вересу" будет трудно в конце чемпионата?

– Да. В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает. У нас одна задача - остаться в Премьер-лиге.

– Оставшиеся игры для "Вереса" в этом сезоне будут исключительно домашними. Это плюс для команды?

– Не знаю, мы дома трудно играем. Посмотрим в конце чемпионата. Надеюсь, это будет плюсом для нашего коллектива, - рассказал Когут.