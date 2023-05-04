  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает

Премьер-лига
(1 голосов)

Богдан Когут - о поражении от "Зари" и задачах команды

Голкипер Вереса: В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в 24-м туре УПЛ, а также высказался о турнирном положении команды в чемпионате.

– Богдан, понятно, что для "Вереса" это была тяжелая игра против "Зари", да еще и случилось удаление. Что произошло в дебюте встречи?

– Мы знали, что "Заря" будет много атаковать в этом матче. Думаю, что луганчане сейчас это одна из лучших команд в УПЛ по игре. Сломало ли наши планы удаление? Все равно, мои партнеры старались и действовали на максимуме. Мы хотели заработать в Киеве хотя бы одно очко.

Читайте такжеЗаря - Верес 1:0. Фавориту тяжело даже в большинстве

– Вспомни момент с удалением Ющишина?

– Два наших защитника не разобрались между собой. Мяч отлетел к Русину, который вышел один на один с нашим голкипером. Сыграл ли Ющишин рукой, за пределами штрафной, мне было не видно со скамейки запасных. 11 на 11 играть трудно с такой "Зарей", а уж остаться в меньшинстве, тем более.

– В начале второго тайма Имереков забил гол в ворота "Вереса", и еще тут же "Заря" могла забить еще дважды. Что случилось в этот момент с "Вересом"?

– Да, был такой отрезок. Посмотрим и разберем его.

– Богдан лишь после часовой паузы из-за воздушной тревоги "Верес" смог перевести игру к воротам луганчан...

– Во время паузы мы были в раздевалке, кто-то музыку послушал, кто-то отдохнул. Это трудно. Все новости читают, все знают, что происходит. Потом размялись и доиграли концовку встречи.

– Только в прошлом туре "Верес" впервые выиграл дома. Эта встречи дала глоток воздуха команде?

– Конечно. Тяжело было без побед дома. И хотя никто ситуацию не нагнетал, все мои партнеры понимали цену игры с ФК Львов.

– Смотрим в турнирную таблицу и понимаем, что "Вересу" будет трудно в конце чемпионата?

– Да. В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает. У нас одна задача - остаться в Премьер-лиге.

– Оставшиеся игры для "Вереса" в этом сезоне будут исключительно домашними. Это плюс для команды?

– Не знаю, мы дома трудно играем. Посмотрим в конце чемпионата. Надеюсь, это будет плюсом для нашего коллектива, - рассказал Когут.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют
yellow-arrow
Металлисту 1925 и Руху необходима победа в борьбе за выживание. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Ингулец принимает Кривбасс, все еще претендующий на еврокубки. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Богдан Когут Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде