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Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют

Премьер-лига
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Судейский анализ ляпа бригады Николая Балакина

Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это мог быть один из самых трудных эпизодов для судейского анализа во всем сезоне УПЛ. Не потому, что непонятна суть момента, а потому, что могла сложиться ситуация, при которой пришлось бы объяснять очевидное. К счастью, "Шахтер" избавил от этой необходимости, фактически на официальном уровне (устами спортивного директора Дарио Срны) признав, что гол "Миная" в ворота Трубина был чистым, справедливым, забитым по правилам.

Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют - изображение 1

Смущает другое. С очевидным не очень-то хотел мириться официальный представитель УАФ на матче УПЛ. После игры Сергей Задиран, судейский наблюдатель, по просьбе дать свою оценку эпизоду с ударом Дмитрия Немчанинова, начал буквально бормотать что-то о необходимости применения технологий, о проблеме отсутствия ВАР, о том, что нужно смотреть проекцию мяча и что, возможно, снаряд полностью линию не пересек. Неприкрытая попытка снять ответственность с бригады арбитров. Либо замолчать созданные самой УАФ проблемы, когда судьи и ассистенты – неподготовлены к матчам, а технологии применяются выборочно, или предлагаются к применению за счет клубов, что априори убивает принцип равноудаленности всех участников соревнований от организационных нюансов.

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Собственно, журналистам со своих мест, фотокорреспондентам – со своих и даже стюардам – со своих было видно не только пересечение мячом линии ворот, а даже трепет сетки за спиной Трубина, а наблюдателю – нет. Это еще раз показывает полное отсутствие механизма возложения ответственности на тех, кто допускает ошибки, влияющие на распределение сил в чемпионате, и отсутствие механизма наказаний за эти ошибки. Да, возможно, Лучи и переведет Балакина на какое-то время в Первую лигу, месяц-другой не будет привлекать его к матчам УПЛ как недавно Кривушкина (хотя и это не факт), однако этого мало. Такие ошибки судьи или их кураторы должны объяснять публично, а процесс наказания за ошибку должен быть открыт и доступен для анализа.

Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют - изображение 2

Разговоры о фоле на Траоре перед результативным штрафным "Миная"? Это слишком мелко. Тогда уж нужно анализировать каждую ошибку Балакина и компании с назначением угловых, с определением направлений аутов и т.п. Ибо ошибок такого мелкого масштаба, как и в каждой другой игре, хватало. Тем более, наличие одной ошибки не компенсирует наличие другой. Это не перетягивание каната. Ошибся в одном эпизоде – старайся не ошибиться в другом. А наличие одной ошибки не оправдывай другой.

И последний немаловажный нюанс. Выезд в Минай должен стать уроком для "Шахтера". В том плане, что в нашем чемпионате может случиться все, что угодно. Не святые горшки лепят. После выезда "Днепра-1" в гости к "Ингульцу" приверженный к "горнякам" лагерь экспертов, болельщиков, ангажированных журналистов и даже подписчиков в телеграмм-каналах "оседлал" мощную волну темы якобы лояльности судей к одному из главных преследователей "горняков" таблицы. Все выглядело так, будто "Шахтер" – жертва судейства, а "Днепр-1" – главный злодей. И вот прошла неделя… Ошибаются все наши арбитры. Ошибаются в пользу и против практически всех команд. Вопрос в том, что кто замечает, и кто способен признавать ошибки.

Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют - изображение 3

И еще раз. Позиция "Шахтера" в лице Дарио Срны – это хорошо. Это отсекает ряд ненужных в этой ситуации разговоров и прений.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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