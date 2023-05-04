Шахтер - Минай. Признание Срной гола закарпатцев понижает градус напряжения. Зато представители УАФ виляют

Это мог быть один из самых трудных эпизодов для судейского анализа во всем сезоне УПЛ. Не потому, что непонятна суть момента, а потому, что могла сложиться ситуация, при которой пришлось бы объяснять очевидное. К счастью, "Шахтер" избавил от этой необходимости, фактически на официальном уровне (устами спортивного директора Дарио Срны) признав, что гол "Миная" в ворота Трубина был чистым, справедливым, забитым по правилам.

Смущает другое. С очевидным не очень-то хотел мириться официальный представитель УАФ на матче УПЛ. После игры Сергей Задиран, судейский наблюдатель, по просьбе дать свою оценку эпизоду с ударом Дмитрия Немчанинова, начал буквально бормотать что-то о необходимости применения технологий, о проблеме отсутствия ВАР, о том, что нужно смотреть проекцию мяча и что, возможно, снаряд полностью линию не пересек. Неприкрытая попытка снять ответственность с бригады арбитров. Либо замолчать созданные самой УАФ проблемы, когда судьи и ассистенты – неподготовлены к матчам, а технологии применяются выборочно, или предлагаются к применению за счет клубов, что априори убивает принцип равноудаленности всех участников соревнований от организационных нюансов.

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Собственно, журналистам со своих мест, фотокорреспондентам – со своих и даже стюардам – со своих было видно не только пересечение мячом линии ворот, а даже трепет сетки за спиной Трубина, а наблюдателю – нет. Это еще раз показывает полное отсутствие механизма возложения ответственности на тех, кто допускает ошибки, влияющие на распределение сил в чемпионате, и отсутствие механизма наказаний за эти ошибки. Да, возможно, Лучи и переведет Балакина на какое-то время в Первую лигу, месяц-другой не будет привлекать его к матчам УПЛ как недавно Кривушкина (хотя и это не факт), однако этого мало. Такие ошибки судьи или их кураторы должны объяснять публично, а процесс наказания за ошибку должен быть открыт и доступен для анализа.

Разговоры о фоле на Траоре перед результативным штрафным "Миная"? Это слишком мелко. Тогда уж нужно анализировать каждую ошибку Балакина и компании с назначением угловых, с определением направлений аутов и т.п. Ибо ошибок такого мелкого масштаба, как и в каждой другой игре, хватало. Тем более, наличие одной ошибки не компенсирует наличие другой. Это не перетягивание каната. Ошибся в одном эпизоде – старайся не ошибиться в другом. А наличие одной ошибки не оправдывай другой.

И последний немаловажный нюанс. Выезд в Минай должен стать уроком для "Шахтера". В том плане, что в нашем чемпионате может случиться все, что угодно. Не святые горшки лепят. После выезда "Днепра-1" в гости к "Ингульцу" приверженный к "горнякам" лагерь экспертов, болельщиков, ангажированных журналистов и даже подписчиков в телеграмм-каналах "оседлал" мощную волну темы якобы лояльности судей к одному из главных преследователей "горняков" таблицы. Все выглядело так, будто "Шахтер" – жертва судейства, а "Днепр-1" – главный злодей. И вот прошла неделя… Ошибаются все наши арбитры. Ошибаются в пользу и против практически всех команд. Вопрос в том, что кто замечает, и кто способен признавать ошибки.

И еще раз. Позиция "Шахтера" в лице Дарио Срны – это хорошо. Это отсекает ряд ненужных в этой ситуации разговоров и прений.