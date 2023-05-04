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Сидорчук, Кабаев и Бенито в старте Динамо на матч против Ворсклы
Стартовые составы команд
Фото: ФК Ворскла
В четверг, 4 мая "Ворскла" сыграет 24-й тур чемпионата Украины против "Динамо". Уже известны стартовые составы обеих команд.
"Ворскла": Исенко, Кравец В, Пердута, Олейник, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Фелипе,
Запасные: Домолега, Мельник, Крупский, Лукас Рамирес, Черныш, Скляр, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Бенито,
Запасные: Бущан, Моргун, Попов, Перрис, Рамирес, Гармаш, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Гусев Алексей, Волошин, Рамадани.
Начало игры - в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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