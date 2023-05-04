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Сидорчук, Кабаев и Бенито в старте Динамо на матч против Ворсклы

Премьер-лига
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Стартовые составы команд

Сидорчук, Кабаев и Бенито в старте Динамо на матч против Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В четверг, 4 мая "Ворскла" сыграет 24-й тур чемпионата Украины против "Динамо". Уже известны стартовые составы обеих команд.

"Ворскла": Исенко, Кравец В, Пердута, Олейник, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Фелипе,

Запасные: Домолега, Мельник, Крупский, Лукас Рамирес, Черныш, Скляр, Кулаковский, Лопес, Нестеренко.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота, Бенито,

Запасные: Бущан, Моргун, Попов, Перрис, Рамирес, Гармаш, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Гусев Алексей, Волошин, Рамадани.

Начало игры - в 15:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Читайте такжеВорскла уже четыре матча не проигрывает и встречается с Динамо. Текстовая трансляция матча
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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