УПЛ. Ингулец - Кривбасс 0:0. Качели, но с малой амплитудой

В последних четырех матчах "Кривбасс" проиграл "Минаю" и "Черноморцу" – командам, ведущим борьбу за выживание; и победил "Зарю" и "Александрию" – двух представителей топ-5. При таких вводных данных трудно определить статус криворожцев в сегодняшнем поединке. С одной стороны, команда Юрия Вернидуба борется за высшие цели, чем "Ингулец". С другой, если команда отбирает очки у фаворитов, но не очень уверенно справляется с менее статусными соперниками, то есть смысл говорить о кризисе идей против насыщенных оборонительных линий.

"Ингулец" по постоянной привычке воспринимается как аутсайдер чуть ли не в каждом поединке УПЛ. Однако если бы сегодня подопечные Ковальца одержали победу, то приблизились бы к "Кривбассу" на расстояние двух очков. Пожалуй, это не та ситуация, когда стоит говорить о борьбе двух прямых конкурентов. Нет. Но это точно и не разные полюсы турнирной таблицы.

Поэтому вполне логично, что первый тайм прошел в равной борьбе. "Кривбасс" чуть больше держал мяч, чуть чаще бил по воротам, но по качеству моментов впереди был "Ингулец". Едва ли не ценнее всех попыток криворожцев был дальний удар Резепова в перекладину. Клищук уже не спасал. Второй момент, который можно отметить по итогу первого тайма возле ворот "Кривбасса" – это выверенный фланговый пас Смолякова в направлении Резепова, который опередил защитника, но не добрался до мяча.

У "Кривбасса" статистика первого тайма насчитала пять ударов, однако большинство из них были в лучшем случае полу-моментами. К примеру, удар Хомченовского головой в начале игры. Или удар Понедельника после сольного прохода. Безоговорочно лучший момент "Кривбасса" в первой 45-минутке – фланговый прорыв Задераки, который закончился зрячей передачей на Хомченовского и его ударом с позиции на опережение. Если бы попал в рамку, Билык бы не спас.

Следует отметить, что второй раз на весенней стадии чемпионата в заявку "Кривбасса" попал Роман Дебелко. Осенью он был важным для команды Юрия Вернидуба нападающим. Сейчас кондиции еще не разрешают играть с первых минут, но в сегодняшнем матче у "Кривбасса" не было кризиса идей впереди. Центр поля гости проходили достаточно умело, мяч часто оказывался в штрафной соперника. Не хватало только последнего удара.

Второй тайм начался с момента Дибанго. Партнеры все сделали для левого защитника, ему оставалось только попасть в незащищенный угол ворот – не справился. Вскоре на противоположной стороне поля бил Сидоренко. Также немного неточно. Прошло еще немного времени – другая острая атака "Кривбасса" с участием, в частности, Дибанго. Ответ – удар Козыренко. В игре не было огня, искр, но были качели. Обе команды претендовали на то, чтобы взять максимум очков. В то же время обе очень боялись ошибиться и остаться ни с чем.

По такой игре ключевым эпизодом мог стать стандарт у тех или иных ворот. И действительно, петровчане классно подали на 76-й минуте от углового флажка, Смоляков бил головой прицельно, но мяч почти из "девятки" вытащил Клищук. "Ингулец" имел шанс перевернуть игру, а в конце концов оказался в роли того, кого перевернули. Потому что через минуту после момента Смолякова Головкин в защите опрометчиво сыграл против Никитишина, заработав вторую желтую карточку. И на той же волне – момент, заставивший Ковальца схватиться за голову от волнения. Лунев бил зряче и очень сильно, но попал в каркас. В течение нескольких минут игра могла развернуться в любую сторону.

"Кривбасс" потерял два очка (тем более еще был момент, когда партнер ударом попал в своего партнера Хомченовского – а мог бы быть гол) и может потерять шестое место, если "Ворскла" победит "Динамо". А для "Ингульца" и ничья, пожалуй, благоприятный результат.

УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Петрово. Стадион "Ингулец"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" - "Кривбасс" 0:0

"Ингулец": Олег Билык, Владислав Клименко, Андрей Коробенко (Иван Головкин 59), Владимир Одарюк (Даниил Кравчук 89), Александр Кучеренко (Андрей Кухарук 46), Юрий Козыренко, Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Владислав Р. Сидоренко 46), Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Денис Резепов (Максим Марусич 59)

"Кривбасс": Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Клим Приходько 72), Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв, Артур Микитишин (Роман Дебелко 80), Иван Дибанго, Максим Задерака

Предупреждения: Дмитрий Поспелов 45+1, Артем Смоляков 55, Иван Головкин 59, Иван Головкин 77 - Никита Татарков 67

Удаление: Иван Головкин 77