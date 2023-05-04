Защитник Миная: Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола

Защитник "Миная" Иван Трубочкин прокомментировал результат встречи против "Шахтера" (0:1) в 24-м туре УПЛ.

"Разочарованы результатом. Я еще не смотрел момент с голом Немчанинова, но много споров было и остался горький привкус. Но все же, считаю, что положительных моментов больше.

Странно, что у судей УПЛ нет такой обычной для футбола системы фиксации гола. Это уже не говоря о VAR.