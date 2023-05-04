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Защитник Миная: Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола
Иван Трубочкин - о скандальном эпизоде в матче с "Шахтером"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Миная" Иван Трубочкин прокомментировал результат встречи против "Шахтера" (0:1) в 24-м туре УПЛ.
"Разочарованы результатом. Я еще не смотрел момент с голом Немчанинова, но много споров было и остался горький привкус. Но все же, считаю, что положительных моментов больше.
Странно, что у судей УПЛ нет такой обычной для футбола системы фиксации гола. Это уже не говоря о VAR.
Разумеется, что нам противостоял лидер чемпионата. У "Шахтера" очень квалифицированные игроки, квалифицированный тренерский штаб, но мы настраивались дать бой сопернику и нам это удалось. Против такой команды не нужно давать много пространства, особенно при игре в защите. Думаю, мы компактно действовали на своей половине поля, в центральной зоне. "Шахтеру" было сложно. Тем более, что мы играли в пять защитников.
Для нас важна каждая игра. Мы выходим как на финал - добывать очки и бороться за победу", - резюмировал Трубочкин.
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