  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Приближается к топ-3 в таблице бомбардиров. Ванат забил десятый гол за Динамо в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Приближается к топ-3 в таблице бомбардиров. Ванат забил десятый гол за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Пострадала Ворскла

Приближается к топ-3 в таблице бомбардиров. Ванат забил десятый гол за Динамо в УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" гостит на поле "Ворсклы". Киевляне первыми пропустили, но довольно быстро отыгрались усилиями Владислава Ваната. Форвард забил дальним ударом.

Этот гол стал для Ваната десятым в текущем чемпионате Украины. Он вплотную приблизился к топ-3 лучших бомбардиров лиги. Впереди на один гол партнер Ваната Виталий Буяльский, а также форвард "Ворсклы" Таулян Сефери.

Лидирует в гонке бомбардиров с двадцатью голами Артем Довбик.

По теме
yellow-arrow
На 81-й минуте матча Ворскла - Динамо в Полтаве воздушная тревога. Матч приостановлен
yellow-arrow
Потому что нужно ремонтировать автобус. Поворознюк подтвердил, что Ингулец примет Шахтер у Львове
yellow-arrow
Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде