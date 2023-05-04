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Приближается к топ-3 в таблице бомбардиров. Ванат забил десятый гол за Динамо в УПЛ
Пострадала Ворскла
Фото: Аліна Єрофеєва
В матче 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" гостит на поле "Ворсклы". Киевляне первыми пропустили, но довольно быстро отыгрались усилиями Владислава Ваната. Форвард забил дальним ударом.
Этот гол стал для Ваната десятым в текущем чемпионате Украины. Он вплотную приблизился к топ-3 лучших бомбардиров лиги. Впереди на один гол партнер Ваната Виталий Буяльский, а также форвард "Ворсклы" Таулян Сефери.
Лидирует в гонке бомбардиров с двадцатью голами Артем Довбик.
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