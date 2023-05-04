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Бенито забил свой первый гол за Динамо
Нигериец, кажется, становится основным игроком киевлян
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Атакующий хавбек "
Вингер забил на 48-й минуте матча 24-го тура УПЛ с "Ворсклой" – это взятие ворот вывело киевлян вперед – 2:1.
Нигериец перешел в "Динамо" из "Тамбова" в январе 2020 года на правах свободного агента. Поиграл в аренде в донецком "Олимпике" и хорватской "Горице".
Летом была неофициальная информация, что 24-летний футболист покинул "Динамо", но в итоге он все-таки был заявлен в УПЛ и сейчас стал все чаще выходить в основе киевлян.
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