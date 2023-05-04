Бенито забил свой первый гол за Динамо

Атакующий хавбек " Динамо " Бенито забил свой первый гол за киевлян.

Вингер забил на 48-й минуте матча 24-го тура УПЛ с "Ворсклой" – это взятие ворот вывело киевлян вперед – 2:1.

Нигериец перешел в "Динамо" из "Тамбова" в январе 2020 года на правах свободного агента. Поиграл в аренде в донецком "Олимпике" и хорватской "Горице".

Летом была неофициальная информация, что 24-летний футболист покинул "Динамо", но в итоге он все-таки был заявлен в УПЛ и сейчас стал все чаще выходить в основе киевлян.