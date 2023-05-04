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На 81-й минуте матча Ворскла - Динамо в Полтаве воздушная тревога. Матч приостановлен
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях
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В четверг, 4 мая, проходило несколько матчей 24-го тура УПЛ. В одном из них в Полтаве Ворскла принимает Динамо.
На 81-ой минуте поединка в Полтаве прозвучала воздушная тревога. Матч был остановлен, команды проследовали в укрытие.
К этому моменту киевляне выигрывают со счетом 2:1.
Напомним, что UA-Футбол проводит
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