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На 81-й минуте матча Ворскла - Динамо в Полтаве воздушная тревога. Матч приостановлен

Премьер-лига
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Берегите себя и оставайтесь в укрытиях

На 81-й минуте матча Ворскла - Динамо в Полтаве воздушная тревога. Матч приостановлен

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Новина українською

В четверг, 4 мая, проходило несколько матчей 24-го тура УПЛ. В одном из них в Полтаве Ворскла принимает Динамо.

На 81-ой минуте поединка в Полтаве прозвучала воздушная тревога. Матч был остановлен, команды проследовали в укрытие.

К этому моменту киевляне выигрывают со счетом 2:1.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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