На 81-й минуте матча Ворскла - Динамо в Полтаве воздушная тревога. Матч приостановлен

В четверг, 4 мая, проходило несколько матчей 24-го тура УПЛ. В одном из них в Полтаве Ворскла принимает Динамо.

На 81-ой минуте поединка в Полтаве прозвучала воздушная тревога. Матч был остановлен, команды проследовали в укрытие.

К этому моменту киевляне выигрывают со счетом 2:1.