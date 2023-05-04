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Тренер Руха Пономарев: Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Руха подвел итог матча с Металлистом 1925

Тренер Руха Пономарев: Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура УПЛ "Металлистом 1925" (0:0).

"Конечно, жаль, что не выиграли, имея численное большинство столько времени. Но позиционную игру надо тренировать, это сложный элемент футбола. К тому же, в "Металлисте 1925" есть опытные футболисты, которые умеют успешно защищаться и перестраиваться при таких обстоятельствах. Мы же не всегда вовремя, правильно и быстро принимали решения, такие сложные варианты нужно наигрывать. К сожалению, взяли только одно очко сегодня.

Хотелось бы, чтобы в обойме находились наши ведущие футболисты, целая группа которых из-за травм и повреждений пропускали и эту игру. Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом. Но у нас другого выхода нет. Есть много хороших молодых и перспективных ребят, поэтому они играют в таких матчах. Сегодня некоторые из них тоже получил свой шанс.

Понятно, что нам нужно выполнять основную задачу – остаться в Премьер-лиге. Работаем над тем, чтобы должным образом настраивать футболистов в психологическом плане. С каждой игрой они получают большой опыт, я в тех футболистов очень верю, это на самом деле хорошие игроки.

Но в связи с турнирной ситуацией на них упал такой груз, с которым непросто справляться даже исполнителям с большим опытом. И все же я думаю, что ребята с этим справятся, и это даст им существенный толчок в будущем", - сказал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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miruk 81 (львів)
04.05.2023 в 21:22
Ви грали 11 прити 10. Причім тут оптимальний склад? Постійні виправдання а поставленої гри немає взагалі
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