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Скрипник - о матче с Динамо: Проиграли команде, которая уже сто лет считается флагманом украинского футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо есть Динамо

Скрипник - о матче с Динамо: Проиграли команде, которая уже сто лет считается флагманом украинского футбола

vorskla.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал поединок 24-го тура с "Динамо", в котором его команда уступила со счетом 1:2.

— Проиграли команде, которая уже, можно сказать, сто лет считается флагманом украинского футбола. В первом тайме имели очень хорошие шансы забить два-три мяча. Нас это порадовало. Но "Динамо" есть "Динамо". Те шансы, которые мы предоставили этой команде, она использовала на 100 процентов.

Получилась боевая игра, в которой каждая из команд хотела выиграть. Настраивались что после воздушной тревоги у нас будет шанс. И мы его создали. Вот только, к сожалению, не попали к ворота.

Хотели играть в боевой футбол, не закрываться, но имеем что имеем. Доволен тем, как ребята подошли к игре в первом, но во второй половине встречи "Динамо" играло уже по счету, а на замену в этой команде выходили хорошие исполнители, которые добавляли качества её игре. Но мы смотрим на себя: сегодня нам немного не хватило хладнокровия. Шансы были, но мы ими не воспользовались.

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— Сравните два матч с "Динамо" в этом чемпионате — в первом круге (1:1) и сегодняшний (1:2).

— В первом матче мы, так сказать, играли против мяча и дождались своего шанса, когда "Динамо" уже думало что пойдет на перерыв при счете 1:0. Воспользовались расслабленностью соперника, а потом отстояли ничью.

Но сегодня была другая игра. Мы изначально стремились искать и использовать свои шансы. Но, повторюсь, "Динамо" есть "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
04.05.2023 в 19:18
Глупая отмазка, динамо такая же команда как и другие клубы упл, а все остальное - отмазки слабаков
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