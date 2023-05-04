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Скрипник - о матче с Динамо: Проиграли команде, которая уже сто лет считается флагманом украинского футбола
Динамо есть Динамо
vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
— Проиграли команде, которая уже, можно сказать, сто лет считается флагманом украинского футбола. В первом тайме имели очень хорошие шансы забить два-три мяча. Нас это порадовало. Но "Динамо" есть "Динамо". Те шансы, которые мы предоставили этой команде, она использовала на 100 процентов.
Получилась боевая игра, в которой каждая из команд хотела выиграть. Настраивались что после воздушной тревоги у нас будет шанс. И мы его создали. Вот только, к сожалению, не попали к ворота.
Хотели играть в боевой футбол, не закрываться, но имеем что имеем. Доволен тем, как ребята подошли к игре в первом, но во второй половине встречи "Динамо" играло уже по счету, а на замену в этой команде выходили хорошие исполнители, которые добавляли качества её игре. Но мы смотрим на себя: сегодня нам немного не хватило хладнокровия. Шансы были, но мы ими не воспользовались.
— Сравните два матч с "Динамо" в этом чемпионате — в первом круге (1:1) и сегодняшний (1:2).
— В первом матче мы, так сказать, играли против мяча и дождались своего шанса, когда "Динамо" уже думало что пойдет на перерыв при счете 1:0. Воспользовались расслабленностью соперника, а потом отстояли ничью.
Но сегодня была другая игра. Мы изначально стремились искать и использовать свои шансы. Но, повторюсь, "Динамо" есть "Динамо".
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