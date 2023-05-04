Премьер-лига
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Дерби Харькова и Львова пройдут в воскресенье. УПЛ утвердила календарь матчей 27-го тура
Тур разбит на три дня
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура
19 мая (пятница)
"Днепр-1" - "Колос" 14.00
"Ворскла" - "Кривбасс" 15.00
"Шахтер" - "Верес" 17.00
20 мая (суббота)
"Черноморец" - "Минай" 13.00
"Заря" - "Ингулец" 14.00
"Александрия" - "Динамо" 15.00
21 мая (воскресенье)
"Металлист 1925" - "Металлист" 15.00
"Рух" - "Львов" 17.00
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Источник:УПЛ
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