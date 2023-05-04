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Дерби Харькова и Львова пройдут в воскресенье. УПЛ утвердила календарь матчей 27-го тура

Премьер-лига
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Тур разбит на три дня

Дерби Харькова и Львова пройдут в воскресенье. УПЛ утвердила календарь матчей 27-го тура

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура сезона-2022/23.

19 мая (пятница)

"Днепр-1" - "Колос" 14.00

"Ворскла" - "Кривбасс" 15.00

"Шахтер" - "Верес" 17.00

20 мая (суббота)

"Черноморец" - "Минай" 13.00

"Заря" - "Ингулец" 14.00

"Александрия" - "Динамо" 15.00

21 мая (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Металлист" 15.00

"Рух" - "Львов" 17.00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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