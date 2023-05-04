Воробей: Плохо, что в нашем чемпионате система VAR работает на всего одном матче в туре

Бывший футболист "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины прокомментировал матчи 24-го тура УПЛ, оценил форму Траоре и Довбика, а также решение Комитета этики и честной игры начать расследование в отношении матча "Днепр-1" - "Металлист".

- Шахтер минимально одолел "Минай". Игру "горняков" можно поделить на две части - до гола "Миная", который не засчитали, и после. Почему команде Йовичевича снова не удалось закрыть матч раньше?

- После вылета из еврокубков у "Шахтера" был подъем в игре, были матчи, где они спокойно побеждали. А сейчас видно, что есть проблемы, яркости в игре нет, несмотря на длинную лавочку. И результаты даются все тяжелее. Видно, что "Шахтер" к концу чемпионата устает, но за счет ротации тренерский штаб еще имеет возможности для маневров. Хорошо, что есть результат. Сейчас это самое главное.

- Смогут ли дончане прибавить в физических кондициях в последних турах чемпионата?

- Мне сложно оценивать, я не знаю, как проводилась подготовка к чемпионату. Как я понимаю, тренерский штаб подводил команду к еврокубкам в более оптимальной форме. А сейчас игрокам будет тяжело. Не думаю, что быстро выйти из этого спада возможно. Но у "Шахтера" есть характер, мотивация со стороны тренера поможет. Думаю, сейчас уже нагружать игроков Йовичевич не станет, а больше будет давать отдыха, чтобы они подходили к матчам в более свежем состоянии.

- Траоре забивает второй тур кряду. Он сейчас ключевой игрок "Шахтера"?

- Если говорить в целом, то у донецкой команды как раз проблемы в атаке. В принципе, как и у многих клубов УПЛ, в том же "Динамо". Есть Сикан, Борячук, Келси, Траоре – нападающих много, а забивают они мало. Нет забивного форварда. Поэтому те мячи, которые Лассина сейчас забивает, очень важны. Они радуют болельщиков и руководство клуба.

Я считаю, что Траоре пока еще на пути к своей лучшей форме. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Думаю, в этом чемпионате он еще не выйдет на тот прежний уровень, а вот уже со следующего сезона мы можем увидеть того самого Траоре, который будет приносить пользу команде по максимуму.

- Без ВАР наши судьи не умеют работать?

- Все люди ошибаются, мы же не роботы. VAR для того и внедрили, чтобы исправлять ошибки судей. Не всегда можно увидеть тот или иной эпизод. Плохо, что в нашем чемпионате система VAR работает на всего одном матче в туре. Я считаю, что нужно закрывать намного больше матчей. Это дорогое удовольствие, но оно нужно. К сожалению, судьи не увидели, что мяч после удара Немчанинова пересек линию ворот. Но это сложный эпизод. Не скажу, что это было предвзятое решение арбитра, это человеческий фактор, не увидели эпизод.

- Главный конкурент "Шахтера" в борьбе за чемпионство "Днепр-1" не оставил шансов "Металлисту". До матча много говорили о заведомо известном результате. На поле была борьба?

- Связь между клубами наверняка присутствует. Все-таки, руководитель "Металлиста" перебрался в "Днепр". Я думаю, что связь есть. Но подозревать в нечестной игре должны компетентные органы. Я не увидел ничего такого, о чем можно было бы говорить. Возможно, это просто слухи.

- После игры президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Комитет этики и честной игры усомнился в честном результате этого матча. Что вы думаете об этом?

- Да, возможно. Если поступил такой сигнал, то конечно нужно проверять! Мы же многого не знаем. Если такое случилось, то есть предпосылки, нужно устранять их, разобравшись в ситуации.

- Что думаете о форме Довбика, сможет ли он побить рекорд Генриха Мхитаряна по числу голов за сезон в УПЛ?

- Довбик в неплохой форме, но побить рекорд будет сложно. Он забивает, хорошее голевое чутье, его хорошо обслуживают полузащитники. Я бы не сказал, что он сейчас находится в великолепной форме, по игре есть вопросы – по движению, игровым кондициям. Но на финише ему будет трудно. Сейчас борьба идет на всех этажах турнирной таблицы. Будет закрытый футбол, а для нападающего это всегда тяжело.