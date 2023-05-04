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Вернидуб: Не сумели дожать Ингулец. Это говорит о том, что мы немного не умеем позиционно атаковать

Премьер-лига
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Наставник Кривбасса подвел итог матча с Ингульцом

Вернидуб: Не сумели дожать Ингулец. Это говорит о том, что мы немного не умеем позиционно атаковать

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную игру против "Ингульца" – 0:0 в 24 туре УПЛ.

- Мы имели преимущество все 90 минут, но не сумели одержать победу. Потихоньку с каждой минутой наседали на ворота "Ингульца", только гола не хватило. Чего еще не хватало в наших атакующих действиях? Последней передачи. После перерыва игра немного выровнялась, соперник перестроился, стал играть классические 4-2-3-1 и проводил неплохие контратаки.

В большинстве мы не сумели дожать "Ингулец". Это говорит о том, что мы пока немного не умеем позиционно атаковать. Надо было эффективнее атаковать. Были моменты: и штанга, и попадание в нашего игрока, когда мяч уже летел в ворота. Через три дня уже игра "Динамо", будем готовиться. Вся борьба в чемпионате еще впереди.

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– В целом довольны действиями своих подопечных?

– Все нормально, вот только было много ненужных ошибок, особенно в центре поля. Больше это касается второго тайма. Поэтому у "Ингульца" появились эти контратаки.

– Довольны ли вообще как команда выступает в этом сезоне?

– Нельзя быть довольным, ведь мы очень плохо провели начало чемпионата. Первая победа была только в 9 туре, как раз над "Ингульцем". Затем был неплохой отрезок: четыре победы, в том числе над "Днепром-1". Второй круг начали неплохо, но все же очень много очков растеряли.

- Трудно ли настраивать своих подопечных на последующие матчи после потерь очков?

– Думаю, им всегда гораздо легче, чем мне как тренеру. Ребята всегда отдают очень многое на футбольном поле. Всегда беру ответственность на себя, в первую очередь. Хотя футболисты – тоже взрослые люди и должны также брать на себя вину. В целом доволен, что я тренер, и работаю в этой сфере.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Кривбас

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