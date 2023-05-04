Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ

В матче 24-го тура между "Днепром-1" и " Металлистом " в составе гостей в середине второго тайма на поле вышел 15-летний Кирилл Дигтярь, который стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Украины.

Парень сыграл в возрасте 15 лет 159 дней и побил рекорд Юрия Фенина ("Таврия"), который был установлен еще 4 ноября 1992 года, то есть, стоял более 30 лет.

Напомним, что самым молодым футболистом сезона-2022/23 в УПЛ к этому матчу также был представитель "Металлиста" - Даниил Кайдалов. Он дебютировал в элите ЧУ в 16 лет 296 дней.