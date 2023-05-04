  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кирилл Дигтярь сыграл в УПЛ в возрасте 15 лет 159 дней

Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В матче 24-го тура между "Днепром-1" и "Металлистом" в составе гостей в середине второго тайма на поле вышел 15-летний Кирилл Дигтярь, который стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Украины.

Парень сыграл в возрасте 15 лет 159 дней и побил рекорд Юрия Фенина ("Таврия"), который был установлен еще 4 ноября 1992 года, то есть, стоял более 30 лет.

Напомним, что самым молодым футболистом сезона-2022/23 в УПЛ к этому матчу также был представитель "Металлиста" - Даниил Кайдалов. Он дебютировал в элите ЧУ в 16 лет 296 дней.

Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Поворознюк: В Динамо думают, что они все великие, выходят как мажоры на такие как мы команды
yellow-arrow
Бенито: Мы должны продолжать бороться за медальные места
yellow-arrow
Дерби Харькова и Львова пройдут в воскресенье. УПЛ утвердила календарь матчей 27-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Кирилл Дигтярь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде