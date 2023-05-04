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Самый молодой игрок в истории. Хавбек Металлиста побил 30-летний рекорд УПЛ
Кирилл Дигтярь сыграл в УПЛ в возрасте 15 лет 159 дней
scdnipro1.com.ua
В матче 24-го тура между "Днепром-1" и "
Парень сыграл в возрасте 15 лет 159 дней и побил рекорд Юрия Фенина ("Таврия"), который был установлен еще 4 ноября 1992 года, то есть, стоял более 30 лет.
Напомним, что самым молодым футболистом сезона-2022/23 в УПЛ к этому матчу также был представитель "Металлиста" - Даниил Кайдалов. Он дебютировал в элите ЧУ в 16 лет 296 дней.
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