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Поворознюк: В Динамо думают, что они все великие, выходят как мажоры на такие как мы команды

Премьер-лига
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Думают то на блатной педали переедут

Поворознюк: В Динамо думают, что они все великие, выходят как мажоры на такие как мы команды

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, благодаря чему в 16 туре УПЛ команде из Петрово удалось обыграть "Динамо" (2:0).

"Рецепт очень простой – нужно бороться на каждом квадратном метре поля и делать из него, словно оно перепаханное. Тогда будет результат. Главное агрессия, отдача.

В "Динамо" думают, что они все великие, выходят, как мажоры на такие команды. И с нами также получилось – просто недооценка. С такими, как мы командами, они думают то на блатной педали переедут. А получилось, что мы пришли, хлопнули их 260 и поехали", - сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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