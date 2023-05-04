Поворознюк: В Динамо думают, что они все великие, выходят как мажоры на такие как мы команды

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал, благодаря чему в 16 туре УПЛ команде из Петрово удалось обыграть "Динамо" (2:0).

"Рецепт очень простой – нужно бороться на каждом квадратном метре поля и делать из него, словно оно перепаханное. Тогда будет результат. Главное агрессия, отдача.

В "Динамо" думают, что они все великие, выходят, как мажоры на такие команды. И с нами также получилось – просто недооценка. С такими, как мы командами, они думают то на блатной педали переедут. А получилось, что мы пришли, хлопнули их 260 и поехали", - сказал Поворознюк.