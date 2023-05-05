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Шахтер назвал лучшего игрока команды в апреле
Болельщики сделали свой выбор
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник Артем Бондаренко признан лучшим игроком "Шахтера" в апреле, сообщает пресс-служба "горняков".
На официальных страницах клуба в социальных сетях за 22-летнего футболиста отдали свои голоса 1 769 респондентов (39,5%). Второе место занял вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко (1 445 баллов), также в рейтинг вошли триумфатор мартовского опроса Георгий Судаков (1 107) и центральный защитник Валерий Бондарь (149). Всего участие в голосовании приняли 4 470 пользователей.
В апреле Артем Бондаренко выходил в стартовом составе во всех 6 матчах "горняков" (отыграл 532 из 540 минут на поле), в 4 из них отметился результативными действиями (4 гола и 3 ассиста). На счету полузащитника - голевой пас во встрече с "Черноморцем" (2:2), решающий мяч в ворота "Металлиста" (1:0), победный дубль в игре со "Львовом" (2:0), гол и два ассиста в поединке с "Колосом" (3:1).
Напомним, лучшими игроками февраля и марта болельщики признали голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова соответственно.
???? Артем Бондаренко – найкращий гравець «Шахтаря» у квітні! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 4, 2023
В опитуванні взяли участь 4 470 уболівальників. Свої голоси переможцеві віддали 1 769 респондентів (39,5%).
У квітні Артем Бондаренко провів 6 матчів, забив 4 голи та відзначився 3 асистами.#Shakhtar #MVP pic.twitter.com/GUkOxM95nN
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