Шахтер назвал лучшего игрока команды в апреле

Полузащитник Артем Бондаренко признан лучшим игроком "Шахтера" в апреле, сообщает пресс-служба "горняков".

На официальных страницах клуба в социальных сетях за 22-летнего футболиста отдали свои голоса 1 769 респондентов (39,5%). Второе место занял вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко (1 445 баллов), также в рейтинг вошли триумфатор мартовского опроса Георгий Судаков (1 107) и центральный защитник Валерий Бондарь (149). Всего участие в голосовании приняли 4 470 пользователей.

В апреле Артем Бондаренко выходил в стартовом составе во всех 6 матчах "горняков" (отыграл 532 из 540 минут на поле), в 4 из них отметился результативными действиями (4 гола и 3 ассиста). На счету полузащитника - голевой пас во встрече с "Черноморцем" (2:2), решающий мяч в ворота "Металлиста" (1:0), победный дубль в игре со "Львовом" (2:0), гол и два ассиста в поединке с "Колосом" (3:1).

Напомним, лучшими игроками февраля и марта болельщики признали голкипера Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова соответственно.