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Луганская Заря отмечает 100-летний юбилей
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Сегодня, "Заря" празднует своей юбилей - луганской команде исполнилось 100 лет. Именно в этот день, 5 мая (1923) был основан клуб.
На протяжении своей истории луганчане выступали под названиями "Металлист", "Дзержинец", "Трудовые резервы" и "Заря-МАЛС". "Заря" трижды становилась чемпионом УССР в 1938, 1962, 1986 годах. Наивысшим достижением команды в истории стал титул чемпиона СССР 1972 года. Также "черно-белые" становились победителями в Первой лиге СССР (1962, 1966).
Во времена независимой Украины "Заря" трижды выигрывала бронзовые медали чемпионата, а также по разу Первую и Вторую лиги. В сезонах 2015/16 и 2020/21 луганчане играли в финале Кубка страны.
В 2014 году "Заря" покинула родной Луганск и переехала в Запорожье. Причиной переезда стала оккупация Донбасса. После начала полномасштабной войны в 2022 году команда перебралась в Киев.
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