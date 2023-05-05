  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луганская Заря отмечает 100-летний юбилей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луганская Заря отмечает 100-летний юбилей

Премьер-лига
(1 голосов)

Круглая дата

Луганская Заря отмечает 100-летний юбилей

Новина українською

Сегодня, "Заря" празднует своей юбилей - луганской команде исполнилось 100 лет. Именно в этот день, 5 мая (1923) был основан клуб.

На протяжении своей истории луганчане выступали под названиями "Металлист", "Дзержинец", "Трудовые резервы" и "Заря-МАЛС". "Заря" трижды становилась чемпионом УССР в 1938, 1962, 1986 годах. Наивысшим достижением команды в истории стал титул чемпиона СССР 1972 года. Также "черно-белые" становились победителями в Первой лиге СССР (1962, 1966).

Во времена независимой Украины "Заря" трижды выигрывала бронзовые медали чемпионата, а также по разу Первую и Вторую лиги. В сезонах 2015/16 и 2020/21 луганчане играли в финале Кубка страны.

В 2014 году "Заря" покинула родной Луганск и переехала в Запорожье. Причиной переезда стала оккупация Донбасса. После начала полномасштабной войны в 2022 году команда перебралась в Киев.

Читайте такжеЗаря гарантировала себе участие в еврокубках 2023/24

По теме
yellow-arrow
На следующий день после операции Луческу был на клубной базе
yellow-arrow
Хавбек Кривбасса: Мы наиграли на победу с Ингульцом, но в итоге ничья
yellow-arrow
Климчук - о ничьей с Металлистом 1925: Это должна была быть наша победная игра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zarya-lugansk.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Volder (Ков)
05.05.2023 в 12:24
Поздравляю с юбилеем, желаю команде только роста и успехов в еврокубках
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
05.05.2023 в 11:59
Мої вітання! Бажаю за підсумками сезону потрапити до кваліфаю Ліги Чемпіонів.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде