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Турецкие СМИ сообщают об интересе Бешикташа к Буяльскому
Турки будут просматривать украинского полузащитника
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский попал в сферу интересов "Бешикташа", сообщает местное издание Fotomac.
Главный тренер команды Шенол Гюнеш желает усилить среднюю линию команды и должен сделать выбор среди пяти вариантов: Майк Тресор из "Генка", Диего Вальдес из "Америки", Марко Толич из "Динамо" Загреб, Пепа Биля из "Олимпиакоса" и Виталий Буяльский из "Динамо".
Источник утверждает, что Гюнеш и его помощники некоторое время будут просматривать Буяльского, и если будет положительное заключение, тренерский штаб примет окончательно решение по поводу украинского хавбека.
В текущем сезоне Буяльский провел 33 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 8 результативных передач. "Бешикташ" занимает 3-е место в таблице чемпионата Турции.
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