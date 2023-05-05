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Турецкие СМИ сообщают об интересе Бешикташа к Буяльскому

Премьер-лига
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Турки будут просматривать украинского полузащитника

Турецкие СМИ сообщают об интересе Бешикташа к Буяльскому

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский попал в сферу интересов "Бешикташа", сообщает местное издание Fotomac.

Главный тренер команды Шенол Гюнеш желает усилить среднюю линию команды и должен сделать выбор среди пяти вариантов: Майк Тресор из "Генка", Диего Вальдес из "Америки", Марко Толич из "Динамо" Загреб, Пепа Биля из "Олимпиакоса" и Виталий Буяльский из "Динамо".

Источник утверждает, что Гюнеш и его помощники некоторое время будут просматривать Буяльского, и если будет положительное заключение, тренерский штаб примет окончательно решение по поводу украинского хавбека.

В текущем сезоне Буяльский провел 33 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 8 результативных передач. "Бешикташ" занимает 3-е место в таблице чемпионата Турции.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Fotomac

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